Trabajadoras de limpieza anuncian la convocatoria de huelga

Jueves, 20 abril 2017

valdepeñas

Ciudad Real | El Dia



Se seguirán concentrando cada lunes y jueves ante las puertas del hospital y anuncian la convocatoria de huelga indefinida a partir del 8 de mayo, explica Antonio Sánchez, responsable de Acción Sindical de Construcción y Servicios de CCOO de Ciudad Real, ha informado el sindicato en nota de prensa.

"La situación sigue siendo crítica en el Hospital y en los centros de salud de la GAI de Valdepeñas. Los trabajadores de limpieza todavía están sin cobrar y con expectativas de que las sucesivas nóminas que se vayan generando tampoco se abonen, ya que a día de hoy la empresa no ha dado la cara, ni explicaciones a la plantilla o a la representación legal de CCOO de las razones de este impago", añade.

CCOO no quiere que se acumulen más nóminas sin pagar. "Ya son dos meses casi que no entra dinero en casa" dicen algunos trabajadores, pues en muchos casos la unidad familiar trabajan como limpiadores para esta empresa y no entran otros ingresos en los domicilios.

El sindicato apunta que Kle Servicios Integrales tampoco suministra el material al hospital ni a los centros de salud; motivo por el cual CCOO denuncia e insta a esta Gerencia de Valdepeñas a que se rescinda de inmediato el contrato de limpieza al incumplir el desarrollo del contrato.

Además, CCOO exige de nuevo a la Junta la firma cuanto antes del Plan de Estabilidad por el Empleo por el cual aquellas empresas incumplidoras o "piratas" sean vetadas de trabajar en la región para evitar este tipo de situaciones y la rescisión inmediata del actual contrato de limpieza.

"Desde CCOO lamentamos otras informaciones publicadas desde otras organizaciones que carecen de representación en el sector de limpieza del hospital", concluye.