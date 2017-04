Patxi López apuesta por un PSOE que "no pacte con Podemos"

Jueves, 20 abril 2017

Política

Toledo | El Día

Así se ha pronunciado López a los medios durante su visita a Toledo este jueves, donde ha estado reunido con el grupo de trabajo que apoya su candidatura en la capital regional, una cita a la que han acudido aproximadamente 20 militantes del partido "con muchas ganas y voluntad, dispuestos a defender la unidad del partido y unirse en torno a un proyecto de izquierdas sin matices y sin complejos, de izquierda exigente que sea alternativa al PP".

"A mí me parece un error de bulto definir al PSOE por su alianza con Podemos. El PSOE tiene que definirse por su proyecto de izquierdas autónomo, sin complejos, sin mirar todo el día a izquierdas y a derechas como si no supiéramos cual es nuestro sitio. Lo que quiero es un PSOE que gane al PP, no que pacte con Podemos", ha aseverado el socialista vasco, que ha criticado "el show permanente" de la formación de Pablo Iglesias, del que ha afirmado que no le merece "ninguna confianza".

En este sentido, López ha asegurado que "la única intención de Podemos es sustituir al PSOE" y, por ello, "cuando hay un momento importante vota con el PP". "Que se lo cuenten a los 20.000 parados de Castilla-La Mancha que tenían una oportunidad de tener un puesto de trabajo con los presupuestos del Gobierno regional, presidido por Emiliano García-Page, o a los mil y pico que iban a tener una oportunidad de asegurar su puesto de trabajo en el sistema sanitario. ¿Qué les van a decir a estos, que son de izquierdas?", ha lamentado.

Respecto a la campaña que ha realizado para recabar el apoyo de la militancia del PSOE para su candidatura, en la que ha recorrido "30.000 kilómetros", Patxi López ha afirmado que no va a realizar "una guerra de avales" y ha apostado por "buscar la confianza de los militantes" ya que, a su parecer, "hay una inmensa mayoría silenciosa en este partido que aparece menos pero defiende esto --su proyecto--".

PIDE "AL MENOS" DOS DEBATES

Asimismo, ha defendido que los tres precandidatos --Susana Díaz, Pedro Sánchez y él mismo-- a la Secretaría General del PSOE, ya que ha descartado "con todo el respeto" que pueda surgir otro aspirante, han de debatir "al menos en dos ocasiones", una para expresar la idea que tienen sobre el modelo de partido y otra para proponer el proyecto político del PSOE.

"Creo que sería lo mínimo para recoger el contraste de ideas, de propuestas y de opiniones que se merece la militancia y que tiene derecho a escuchar", ha manifestado López, que ha considerado que esto mejoraría "la calidad del proceso democrático" que supone un proceso de Primarias.

"YO SÍ APLICO FRATERNIDAD"

Preguntado por la dificultad de ver a los tres aspirantes a convertirse en el próximo líder del PSOE durante el homenaje realizado a la fallecida exministra de Defensa, Carmen Chacón, López ha justificado que "fue cosa de la organización", que no sabía cómo iban a llegar a este acto. No obstante, ha aseverado que él "no juega a decir que unos son buenos y otros malos".

"Somos compañeros del PSOE decidiendo lo que es mejor para el partido y por eso les tengo mucha estima, mucho aprecio y mucha consideración. Yo sí aplico fraternidad en este sentido y seguramente la foto más posible será la que tengamos si hacemos los debates", ha agregado.

"EL PP ESTÁ ANEGADO DE CORRUPCIÓN"

Por otra parte, el ex lehendakari vasco se ha referido a los últimos acontecimientos referidos a casos de corrupción sobre la supuesta financiación irregular del PP. "El PP está anegado de corrupción, han montado un sistema para saquear fondos públicos con tal de financiar ilegalmente el PP, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene que dar explicaciones a los españoles y tiene que limpiar su partido a fondo y asumir responsabilidades políticas".

Sobre si se ha arrepentido en algún momento de haber acatado la abstención propuesta por el PSOE y que permitió al PP formar Gobierno, López ha resaltado que le "costó horrores" abstenerse ese día, pero ha reiterado que "siempre" va a acatar lo que decida su partido.