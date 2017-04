La política es para valientes

Viernes, 21 abril 2017

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | D. Guijarro

Echando un vistazo a la actualidad de la semana se necesita coraje para querer entrar en una profesión que podrá estar bien pagada pero cada vez menos respetada. A nadie le puede extrañar. En su visita a la región el líder de Ciudadanos aseguraba que se avergonzaba de que cada día hubiera un detenido o imputado por corrupción. Cuidado con las palabras que luego las hemerotecas las carga el diablo. Si no me creen pregúntele a Esperanza Aguirre cuando decía que su mano derecha era Ignacio González. Ahora seguro que dirá que es zurda y por eso no sabía nada....

No hay que irse a Madrid para ver que en todas las casas se cuecen habas y Rivera llega a Castilla-La Mancha para darse un atracón. Si mira hacia Ciudad Real ve cómo los compañeros se llaman vagos y se piden la dimisión. Bajas en el partido, “pesos muertos” que se quitan de encima. Pero si gira la cabeza el panorama no es más alentador en Guadalajara con más de lo mismo. Vamos que lo dicho, cómo quiere usted las habas....

En el restaurante de enfrente el aroma que desprende es de un guiso similar. Molina pide a Llorente valentía, “no hay que arrugarse”, decía esta semana ante la presión ante la que asegura que se enfrenta tras rechazar los presupuestos. Acaso pensaba que una decisión tan gruesa, de tanta importancia y con consecuencias tan graves no tendría repercusiones. Para ser un partido que vive del titular, a veces peca de inocencia.

Sin embargo, Llorente le hizo caso y no se arrugó y contestó que no hay que confundir valentía con arrogancia, y entre tanto ruido parece escucharse una voz sensata que pide diálogo para hablar y aprobar unas cuentas que devuelvan a la región a la senda de la recuperación social. Tiempo hay, y todas las opciones están abiertas, reconocía el consejero, ahora sólo hace falta la valentía de reconocer los tropiezos y continuar para no caer en la misma piedra.

Entre tanto, la sombra del ATC sigue alargada. Los recursos judiciales del Gobierno regional no dan los frutos y las partes interesadas vuelven a elevar la voz pidiendo celeridad para construirlo. Una prisa que parece más encaminada a condicionar futuros e hipotéticas decisiones judiciales porque si la obra comienza quien será el juez o político que se atreva a paralizar una obra en la que se haya invertido semejante cantidad de millones.

Lo dicho la política es para valientes y el tiempo se encargará de separar a aquellos que han sido capaces de mantenerse firmes en sus convicciones de los que se han limitado a comer habas un día sí y otro también.