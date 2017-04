Quero, un municipio hidalgo que reclama su lugar en el Quijote

Sábado, 22 abril 2017

El director de estas jornadas, Víctor Raúl López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y sobrino de Ruiz Castellanos --fallecido en junio de 2015--, destaca en una entrevista con Europa Press la recopilación de la historia de Quero, y otros municipios 'quijotescos', que realizó el cronista y la inspiración que ha sentido para organizar este evento.

Las jornadas, que se desarrollan durante este fin de semana y culminan el domingo con una "misa especial" que cerrará también la II Semana Cultural de Quero, han incluido entre sus actividades la presentación del último libro, y "el primero para tener en la mesita", que ha escrito López, experto en Economía Aplicada.

En él, se narra en formato de ensayo la biografía de Ruiz Castellanos y se van describiendo a modo de novela los acontecimientos sobre los que buceó el investigador quereño a partir de los años 50, aunque López afirma que el homenajeado se dedicó profesionalmente a la inspección y, ociosamente, a compilar y narrar el contexto y evolución de este municipio desde el Paleolítico, así como también otros episodios más recientes de la historia de España.

"Él constata la historia visigoda de Quero, que fue muy relevante y cómo en el siglo XVI se desarrolla como villa", apunta el profesor, que señala que su tío comenzó a investigar el tema cervantino "casi por casualidad", tras haber encontrado otras formas "más naturales" de desplazarse a Campo de Criptana (Ciudad Real) a través de la ruta de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha'.

QUERO PODRÍA SER "UNO DE LOS LUGARES REFLEJO DEL QUIJOTE"

En este sentido, apunta que Ruiz Castellanos fue estudiando esta ruta y, a través de archivos diocesanos y otros documentos, conoció "una serie de similitudes" de los enclaves que se citan en el Quijote con su municipio, un lugar del que reclama que "podría ser reflejo" en la obra magna de Cervantes, aunque puntualiza que él autor "fue tomando particularidades de varios pueblos" ligados a este contexto como El Toboso o Alcázar de San Juan, entre otros.

"Los hidalgos eran muy comunes en el pueblo, había apellidos Cervantes y Saavedras, seguro que él pasaba por allí como recaudador de impuestos ya que había muchas salinas que se usaban para fabricar pólvora en esa época y generaban mucho beneficio", resalta López, que apunta que "todo eso hace pensar que Cervantes conocía Quero".

Por ello, asegura que hasta que su tío no hizo esos estudios, "nadie en el pueblo se había preocupado por adentrarse en la verdadera historia de Quero en el siglo XVI". Este es uno de los motivos que han llevado a López a, "aunque ya lo saben, dar a conocer más la labor" que hizo Ruiz Castellanos.

"Para mí era todo un personaje, un compendio de información que cuando lo he perdido me he sentido en la obligación de recuperarlo", apunta Víctor, que avanza que una de las ponencias que se llevarán a cabo este sábado, titulada 'Hidalgos de la Mancha cervantina', la hará "a medias" con su tío.

"INTANGIBLE QUE CULTIVAR"

Asimismo, ha valorado que el acto haya contado con la presencia del rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, otros cargos académicos y, sobre todo, con diversos expertos que van a recordar y ensalzar el trabajo que realizó Ruiz Castellanos, en especial con el mundo cervantino, "un intangible propio que hay cultivar".

En este contexto, López apuesta por ligar el proyecto turístico de la región a través de la cultura quijotesca para poder luchar contra el despoblamiento, una iniciativa en la que hay que "contar con la universidad". "Hay que rehacer rutas cervantinas para el turismo y albergues, es un nuestro principal desde el punto de vista turístico y económico", apostilla el experto, que asevera que "una de las formas de darle vida a las zonas rurales de Castilla-La Mancha es a través del cervantismo".