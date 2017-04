La Junta destaca el papel del campus de Albacete en la investigación del cáncer de mama

Sábado, 22 abril 2017

Sanidad

Albacete | ELDIAdigital

El Gobierno regional ha reconocido hoy el importante impulso ofrecido al mundo de la investigación con becas específicas para estudiar el cáncer de mama, gracias a las ayudas concedidas desde el año 2016, y que están siendo utilizadas en el campus universitario de Albacete.

Así lo ha resaltado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez durante la XVII cena benéfica de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológicos de Albacete (AMAC), en la que estuvo acompañada del portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, y en la que ha recordado que Castilla-La Mancha fue unas de las regiones “pionera” en programas de detección precoz del cáncer.

Sánchez ha subrayado que esta apuesta por mejorar los tratamientos oncológicos, potenciando el trabajo que realizan los profesionales sanitarios, y buscando un diagnóstico cada vez más precoz del cáncer, forma parte de las apuestas que tiene el Gobierno regional en la presente Legislatura.

Este compromiso se ha puesto de manifiesto en el Protocolo alcanzado por el Ejecutivo autonómico con la Fundación Amancio Ortega (FAO) y que permitirá la adquisición de equipamiento tecnológico de última generación para la detección y tratamiento de patologías oncológicas, gracias a una inversión de 15 millones de euros en los diferentes hospitales públicos de la Comunidad Autónoma, tomando como referencia un estudio de necesidades en Alta Tecnología Sanitaria en Castilla-La Mancha, y que revertirá en siete mamógrafos digitales con tomosíntesis e imagen sintetizada y siete aceleradores lineales.

Una de estas infraestructuras sanitarias que contará con estos equipos será el Complejo Hospitalario de Albacete (CHUA), que gracias a la FAO adquirirá un mamógrafo y un acelerador lineal.

Por último, Sánchez ha mostrado el apoyo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page al “rico tejido asociativo de Castilla-La Mancha y de Albacete, y que tiene en AMAC, un claro ejemplo de asociacionismo”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, Premio ‘Pentesilea’ 2017

Durante esta cena, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha recogido hoy el premio ‘Pentesilea’ que cada año otorga AMAC, para reconocer a instituciones, empresas, entidades, y personas que trabajan diariamente en defensa de este colectivo social.

Este homenaje realizado al representante de la Administración autonómica se ha desarrollado en la XVII cena benéfica que AMAC organiza en el restaurante Victoria de Albacete capital, con el propósito de recaudar fondos para los diferentes servicios que presta esta Asociación a sus más de 940 socias con patologías mamarias y ginecológicas.

La presidenta de AMAC, Llanos Sánchez, hizo entrega a Pedro Antonio Ruiz Santos del ‘Pentesilea 2017’, una estatuilla de bronce, diseñada por la escultora albaceteña, Llanos Flores Madrona, y que reproduce a la diosa de la mitología griega del mismo nombre, símbolo de lucha de estas mujeres contra el cáncer.

Durante su intervención, el delegado provincial de la Junta de Comunidades ha querido tener un recuerdo especial para Elena de la Cruz, recientemente fallecida y que durante la presente Legislatura había desempeñado el cargo de consejera de Fomento en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, asistiendo a la pasada comida que AMAC organizó en el mes de octubre para conocer de cerca el trabajo que desarrolla este colectivo.

Ruiz Santos también quiso tener palabras de elogio a otros premiados en ediciones anteriores como a la Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Albacete (CHUA), para el equipo de Radiología del Hospital Perpetuo Socorro, o para el ex consejero de Sanidad y ex vicepresidente del Gobierno castellano-manchego, Fernando Lamata, que ha formado parte del Panel de Expertos de la Comisión Europea en ‘effective ways of investing in health’, entre los años 2013-2016.