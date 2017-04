Steve Hackett (Genesis) y Beth Hart actuarán en Las Noches del Botánico este verano.

Sábado, 22 abril 2017

MÚSICA | Judith Mateo

Steve Hackett, ex guitarrista de Genesis, actuará el 30 de junio recuperando algunas de las míticas canciones de "Wind and Wuthering", que cumple su 40º aniversario, y otros clásicos de Genesis. La cantante y compositora estadounidense de blues y rock Beth Hart actuará el 27 de julio presentando "Fire On The Floor".

STEVE HACKETT (Genesis)

Tras el éxito de su gira de 2015/2016, Steve y su banda regresan con un espectáculo diferente, que incluye varias perlas del álbum Wind and Wutheringde Genesis, que celebra su 40ª aniversario.

Esta gira espectacular también introducirá canciones del nuevo álbum de Steve, "The Night Siren", que salió el pasado 24 de marzo, y otros singles de su larga discografía como Steppes, Serpentine, Every Day o Rise Again.

Steve Hackett ha lanzado más de 30 álbumes como solista, además de los siete que hizo con Genesis, además de su trabajo con la amalgama de GTR, junto con Steve Howe de YES.

Los músicos que acompañaran a Steve en esta nueva gira serán Roger King, teclados; Gary O'Toole, batería y percusión; Rob Townsend, saxos y flautas; Nick Beggs, bajo, palo y doce cuerdas y Nad Sylvan a la voz.

BETH HART

Después de colaborar con algunas de las más grandes estrellas de la historia de la música, rodearse de productores de prestigio, y dejar un poderoso legado de canciones a sus espaldas, Beth Hart por fin ha encontrado la manera de convertir la energía en música positiva que conquiste a la gente. Han sido muchos los que nunca han conseguido llegar hasta donde ella ha llegado artísticamente. Y ‘Better Than Home’ es sin duda el mejor lugar donde Beth haya estado nunca.

Beth Hart ha empezado una gira que la llevará por toda Europa pasando por Alemania, Dinamarca, Polonia, Francia... Y muchos otros. España tendrá la oportunidad de escuchar esta magnífica voz el 27 de julio en un entorno idílico: elReal Jardín Botánico de Madrid.