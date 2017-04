Andrea Arnau: El futuro de la joven poesía española

Sábado, 22 abril 2017

BLOGS | Emilio Arnao

Decía Pierre Lecomte Du Nouÿ que a partir del momento en que se desarrolla la palabra, aparece la personalidad humana, mientras que Claude Lévi-Strauss apuntaba que el lenguaje es una forma de la razón humana y tiene sus razones que son desconocidas para el hombre. He de decir que, atento a cómo se va desarrollando la jovencísima poesía española de hoy, me han llegado unos versos que yo considero que son como un peregrinaje hacia la raza de la cultura del devenir de este siglo XXI tan lleno de poesía por una juventud que busca su matalón entre el tiempo y el espacio universales. La joven poeta se llama Andrea Arnau -a la que me une, todo hay que decirlo, mi genealogía, pero no por ello escribo así de ella, sino por su poder y su profundidad a la hora de unir palabras-. Andrea calza un surrealismo no bretoniano licuado de una emocionalidad que paraliza el alma por no decir el roqueño de la fisicidad de la belleza, siempre comprendida ésta como un avance hacia la construcción del amor. No quiero aquí remitir influencias, pues siempre he odiado esta cualidad crítica, tan asumida por los lectores académicos. Sólo sé -mientras leo sus versos en mi ordenador- que Andrea es el futuro de la poesía española si se lo propone y no lanza con el tiempo a la basura su aerodinámica sensibilidad y su patología por la escritura. Sufre, como yo, de obsesión por la literatura y le llegan los pájaros como un puzle de sueños que sólo ella sabe solventar gracias a la poderosa aceptación de la unión de una palabra tras otra.

Como decía Valle-Inclán: “Bendito sea el escritor que es capaz de unir dos palabras que nunca han estado juntas”. Andrea -luz valenciana y mujer de intelecto grave- asume un estilo que es personal y que debe seguir afianzando así como su soberanía le siga saliendo de la punta de sus ojos. Yo creo que podría muy bien ganar el codiciado Premio Adonais, pues en ella están escritos una inmensa vocación y un romanticismo que nos viene a salvar de este mundo tecnológico donde el hombre está desapareciendo como un sistema de mundos contrarios. Andrea tiene el don de la palabra y el cigarrillo hecho metáfora que humea hacia los cielos. “Te daría un castillo, hecho con nuestras manos, / de piezas de parques, de huevos sorpresa, / de versos transitivos”, dice. Efectivamente, aquí hay un surrealismo pero tiznado de una originalidad que va avanzando hacia la democracia de cualquier poesía. Andrea es una soprano alta y bien vestida del verbo, de los “versos transitivos”.

Tiene Andrea Arnau -por lo que leo- esa cualidad del ajedrez del idioma castellano. Yo diría que ha comprendido perfectamente que sólo la poesía nos puede salvar de esta vida arrojada a las patas de los caballos. Vivimos un tiempo es que nos es necesario que el poeta, como decía Huidobro, sea un pequeño dios. Esta divinidad que viene de la femenidad la domicilia Andrea con su comunicación experta y su misticismo de adjetivos que son como potros salvajes.

Le auguro buen destino a Andrea, porque me emociona al leerla y sobre todo me devuelve a mi juventud ocurriendo de tal modo que los tiempos se unen, se tornan transparencia y dolores cerrados. Andrea es sensitividad y un paisaje en donde los olivos se alejan cada vez más de la muerte. La poesía, por fin, sigue estando viva. Andrea busca el sol y rodea los astros. Empecemos de nuevo.