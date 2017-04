El Soliss FS Talavera quiere celebrar con su cantera una victoria frente al UEX Cáceres

Domingo, 23 abril 2017

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 09:05 |

Penúltima jornada liguera en casa para el Soliss Fútbol Sala Talavera, quien en la matinal de este domingo se verá las caras en el Primero de Mayo frente al Cáceres UEX Fútbol Sala, un horario atípico para los de Talavera de la Reina pero entendible debido a lo especial que es este fin de semana para los talaveranos. En su lucha por seguir aspirando a la primera plaza, aunque las opciones son ínfimas, a los de Raúl Aceña no les vale otra cosa que no sean los tres puntos ante un rival que no será para nada un contrincante sencillo, si bien es cierto que ya se le batió en la ida por 2-7 y que ha bajado con respecto a la primera vuelta de la competición.

Los cacereños han pasado de pelear por la Copa del Rey a hacerlo por no descender y en la cita de este fin de semana podrían certificar su plaza una temporada más en la categoría. De cara a este encuentro la principal novedad en los universitarios en la inclusión en la lista del goleador Fernando Narciso que retorna al club en el que se formó tras su estancia en Puertollano y anteriormente en Antequera. El objetivo del goleador extremeño será el de intentar ir recuperando sensaciones tras su grave lesión.

De cara a este encuentro serán baja en el conjunto talaverano tanto Fonsi como Chispi y volverá a la convocatoria Churrero una vez recibido el alta médica. Por su parte el tercer descarte viene en la portería y es Jesús Resino por motivos deportivos. De esta manera la convocatoria será la formada por Diego, Morales, Josete, Churrero, Justo Cáceres, Chispa, Óscar, Nacho Gil, Panucci, Jesús Jiménez, Juan y Anass.

Por su parte, al igual que los últimos partidos ligueros en tierras talaveranas, la cita formará parte de la iniciativa de 'El Jugador Número Seis' estando dedicada en este caso dedicada a la Asociación ‘TEA Talavera, pudiendo los aficionados conocer un poco más acerca de la misma en los prolegómenos del encuentro y participando en el sorteo solidario.