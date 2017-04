La CHT dice que el proyecto de Puy du Fou no ha entrado en su registro

Domingo, 23 abril 2017

Parque Temático

Toledo | El Día

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha asegurado que el proyecto del parque temático sobre la historia de España que la empresa francesa Puy du Fou pondrá en marcha en la ciudad de Toledo aún no ha entrado en su registro y que éste presenta "alguna variable abierta".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la CHT, quienes han indicado que es necesario conocer si las instalaciones que van a conformar este proyecto se van a conectar a la red municipal de agua de Toledo, en cuyo término municipal se va a situar.

En este caso, han precisado estas fuentes, la Confederación Hidrográfica del Tajo no tendría que realizar concesión alguna, pues estaría enganchado a la red municipal. En caso contrario, la CHT derivaría el proyecto a su oficina de planificación a fin de realizar los estudios pertinentes.

Otro de los asuntos a estudiar, han precisado desde la Confederación, sería la ocupación de dominio público hidráulico y si este parque temático se va a ubicar en un zona inundable o no. "Todo esto se hace teniendo idea del proyecto. Por ahora en el registro de la CHT no ha entrado nada", han insistido dichas fuentes, que han asegurado que el organismo de cuenca "no va a poner traba alguna a la instalación de

proyectos que generen empleo", pues "cuantas más empresas mejor".

De este modo han reaccionado desde la CHT después de que este lunes, en el acto de presentación del parque, el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, asegurase que este espacio posibilitará que a los millones de turistas que llegan a Toledo se sume "un millón más", pidiendo ayuda tanto a la Administración del Estado como a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

"Estaría bueno --ha indicado-- que no se contara con el agua que se necesita, para un proyecto que va a suponer entre 2.000 y 4.000 puestos de trabajo entre indirectos y directos".

En términos similares, el portavoz de su Ejecutivo, Nacho Hernando, ha pedido esta semana a la CHT que diga "alto y claro si va a poner zancadillas" al parque temático o "si va a remar a favor".

"Entendemos que la CHT tiene que remar a favor de un proyecto importante que genera empleo y riqueza. Queremos saber quién quiere poner palos en las ruedas y zancadillas a una oportunidad en Castilla-La Mancha. Si es así que lo diga alto y claro y si no que remen a favor de un proyecto importante", ha defendido Hernando.