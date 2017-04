Alrededor de mil personas rinden homenaje a la bandera de España

Domingo, 23 abril 2017

Seseña

Toledo | El Día

El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, ha presidido el homenaje junto con el alcalde, Carlos Velázquez, y el coronel director de la Academia de Infantería, Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Numerosas autoridades civiles y militares han acudido también a la cita, entre las que cabe destacar la presencia del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, la senadora del PP Carmen Riolobos y alcaldes y concejales de la provincia.

Ocho niños de la localidad han portado la bandera hasta la confluencia de la calle de La Vega con la avenida Juan Carlos I. Tras la bendición del párroco de la localidad, José Zarzo, los cadetes de Infantería han izado la bandera que presidirá a partir de ahora dicho enclave del municipio.

En su intervención, el alcalde de Seseña ha destacado el valor de la bandera "como símbolo permanente de unidad, esfuerzo común, creación continua, solidaridad, historia y libertad".

Así, ha añadido que "es por tanto nuestro símbolo máximo y en sus pliegues se encierran las páginas de nuestra historia común, con sus glorias y fracasos, heroísmos y traiciones, proyectos cumplidos y otros que todavía están por llegar".

"Pero todo esto caería en el vacío si los españoles no la anidamos en nuestro corazón, si todos y cada uno de nosotros no nos sentimos en la bandera representados y no la consideramos como parte esencial del patrimonio que recibe de la historia y que transmitirá a las generaciones venideras, si no la consideramos como un bien propio irrenunciable y que nadie nos puede arrebatar", ha dicho.

De la misma forma, ha señalado que "este homenaje a la bandera de España, a nuestra patria, se convierte en un verdadero homenaje a nuestro pueblo y a todas las personas que en él habitan, ya sean de nacimiento o de adopción".

"Y ello con la exigencia de conocer y mirar con respeto el pasado, valorando las causas que motivaron los errores cometidos para que no vuelvan a suceder y por supuesto también nos exige tomar plena conciencia de los muchos aspectos positivos que contiene y de los que nos debemos de enorgullecer. Así podremos proyectarnos hacia el futuro con esperanza y con fe en nuestras potencialidades nunca agotadas, pensando por igual en las generaciones venideras que en las presentes", ha indicado.

El alcalde ha agradecido la presencia del secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, y del coronel director y la Academia de infantería de Toledo con la que Seseña ha establecido en los últimos años una "excelente" relación de amistad y colaboración.

Finalizados los discursos, se ha depositado una corona de laurel como homenaje a los que dieron su vida por España. Después de escuchar el himno de Infantería interpretado por la Unidad de Música, se ha procedido al desfile militar con el que ha finalizado el homenaje.

Posteriormente, el acto ha continuado en la Casa de la Cultura Pablo Neruda de Seseña donde se ha celebrado del concierto ofrecido por la unidad de Música de la Academia de Infantería de Toledo, bajo la dirección del comandante Celio Crespo.