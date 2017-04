Denuncian el impago de nóminas a conductores de los autobuses Talavera-Toledo

Domingo, 23 abril 2017

Laboral

Toledo | El Día

A la luz de la trayectoria y de comportamiento de la empresa, CCOO considera que Toletum ha dejado de pagar las nóminas a sus trabajadores "como medio de presión para forzarles a renunciar a cobrar los atrasos por el impago de la antigüedad, acreditados por la Inspección de Trabajo", ha informado el sindicato en nota de prensa.

El sindicato considera "intolerable" la actuación de la empresa y la insta a proceder "de inmediato" a saldar todas sus deudas con sus trabajadores y a normalizar en lo sucesivo el abono de las nóminas, incluyendo en lo sucesivo el concepto de antigüedad.

En caso contrario, además de entablar los correspondientes procedimientos judiciales y de adoptar otras iniciativas sindicales, CCOO instará a la Consejería de Fomento a que, de acuerdo con la normativa sobre cláusulas sociales en los contratos públicos de la que se ha dotado la Junta, retire a Autocares Toletum la concesión administrativa de la que disfruta.

Toletum SL, una UTE en la que participan CEVESA, SAMAR, HERMANOS ÁLVAREZ Y DEMETRIO ALVÁREZ, se hizo con la concesión administrativa de las dos líneas de autobuses Toledo-Talavera en julio de 2014, sucediendo en la concesión a 'Viajes El Zamorano', que se marchó dejando importantes deudas salariales a sus trabajadores.

La UTE asumió una parte de esa deuda y se subrogó a la plantilla como era su obligación por imperativo legal; pero, a cambio de mantener los contratos, "obviando por completo el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores" --como subraya la Inspección de Trabajo--, "obligó a los trabajadores a renunciar a cobrar la antigüedad, un concepto salarial básico establecido en el convenio colectivo de aplicación -el de Transporte de Viajeros de la provincia de Toledo".

A raíz de la denuncia presentada por CCOO en julio de 2016, la Inspección de Trabajo constató que, además de no pagar la antigüedad a sus trabajadores, Toletum tampoco abonaba a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes, acumulando una deuda de 68.924 euros, incluyendo demora y sanción.

En octubre de 2016, ante las actuaciones de la Inspección, Toletum reconoció y saldó la deuda con la Seguridad Social, pero se negó a abonar a los trabajadores las cantidades debidas en concepto de antigüedad, que sigue sin pagarles.

La Inspección ha extendido ahora la correspondiente "acta de infracción por impago del salario debido, de modo que pueda iniciarse procedimiento de oficio y finalmente sea el juzgado quien conmine a la empresa al pago de las cantidades con su interés por mora, si así lo determina", tal y como indica la mencionada acta.

En vez de atender al requerimento de la Inspección y abonar lo que debe a sus trabajadores, la empresa ha dejado de pagarles las nóminas.

"Hace tres años, Toletum utilizó la amenaza de no subrogarse los contratos para forzar a los trabajadores a renunciar al concepto salarial de antigüedad. Ahora no les paga sus nóminas como medio de presión para obligarles a no reclamar los derechos salariales que la inspección de trabajo ha puesto de manifiesto", indica Enrique Clavero, secretario general de la FSC-CCOO de Toledo.

CCOO también va a instar a la Consejería "a actuar ante otros incumplimientos en los que viene incurriendo Toletum en los últimos tiempos, como la alteración de servicios en perjuicio de los ciudadanos, para que de una vez por todas haya una actuación administrativa sancionadora, incluso como la retirada de la concesión, para frenar las tropelías de estos 'piratas' del transporte de viajeros".

Así mismo, Clavero advierte a la empresa de que "si no paga a los trabajadores de inmediato, el sindicato en su conjunto actuará de manera contundente en defensa de la plantilla y sus derechos", con iniciativas que el CCOO-Toledo anunciará en los próximos días.