Los quebraderos de cabeza de Tolón

Domingo, 23 abril 2017

Crónica política

OPINIÓN | C.Moral

No corren buenos tiempos para el Ayuntamiento de Toledo que cada día encuentra más piedras en su camino hacia la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Municipal. Tras las últimas sentencias sobre el POM, el Consistorio no ha tardado en reaccionar. Entre las posibilidades que se abren está la de retrotraer las actuaciones al periodo de información pública del POM de 2007 o darlo por nulo y activar el Plan de 1986 con las actualizaciones necesarias que permitan consolidar suelo urbano y que garanticen el crecimiento de la ciudad. (Ver enlace a la noticia: http://eldiadigital.es/not/214310/informan-de-las-posibles-actuaciones-tras-las-sentencias-sobre-el-pom/).



Y si el POM está suponiendo todo un quebradero de cabeza, el Equipo de Gobierno debería prepararse para lo que podría ser otro escollo más para su gestión: el parque temático sobre la historia de España que la empresa francesa Puy du Fou pondrá en marcha en la ciudad. A Tolón le tiemblan las piernas solo con pensar en los problemas legales que este novedoso proyecto puede acarrearle. Page no ha dudado en pedir ayuda esta semana al Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Tajo, quien ya ha afirmado que, por ahora, en el registro de la CHT “no ha entrado nada” sobre este proyecto. (Ver enlace a la noticia: http://eldiadigital.es/not/214123/el-primer-espectaculo-del-parque-de-puy-du-fou-de-toledo-se-vera-en-2019/).



Por otro lado, en plena crisis española de la corrupción, al Ayuntamiento de Toledo se le ha ocurrido la brillante idea de fomentar la participación de los jóvenes en la política a través del proyecto “We all count Europe”. En el marco de presentación de la iniciativa, la concejal toledana de Participación y miembro de Ganemos, Helena Galán, afirmaba que “participar no es solo quejarse, sino que hay que tener en cuenta que lo que pides es beneficioso para la mayoría, no solo para uno mismo de manera individual”. Unas palabras que sorprenden pocos días después de que su formación haya sido la responsable de que Castilla-La Mancha navegue hacia el horizonte sin presupuestos. (Ver enlace a la noticia: http://eldiadigital.es/not/214583/el-ayuntamiento-fomentara-la-participacion-de-los-jovenes-en-la-politica/).



Esta semana parecíamos viajar al pasado en el DeLorean del doctor Emmett Brown con la noticia sobre la caravana de mujeres que llegaba hasta la localidad toledana de Navahermosa. La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, realizaba unas acertadas declaraciones calificando la iniciativa de “terrible” y añadiendo que “las mujeres no somos ganado”. (Ver enlace a la noticia: http://eldiadigital.es/not/214420/la-directora-del-instituto-de-la-mujer-ve-terrible-la-caravana-de-mujeres-/).



Y hablando de ganado, esta semana hemos sabido que la Diputación Provincial de Toledo ha decidido soltar lastre y vender la ganadería de reses bravas que compró el Partido Popular con Arturo García-Tizón a la cabeza. (Ver enlace a la noticia: http://eldiadigital.es/not/214588/la-diputacion-vende-la-ganaderia-de-reses-bravas-que-compro-el-pp/).



Talavera de la Reina se metía este pasado miércoles en la agenda del Senado donde se aprobaba una moción de apoyo a un plan integral a favor de la Ciudad de la Cerámica y su comarca. Satisface ver cómo, de vez en cuando, los partidos políticos renuncian a intereses particulares y aúnan esfuerzos a favor del bien común. (Ver enlace a la noticia: http://eldiadigital.es/not/214313/aprobada-la-mocion-para-apoyar-un-plan-integral-para-talavera-/).