El Festival Caño On comienza a cerrar sus carteles

Lunes, 24 abril 2017

El fin de semana del 6 de mayo, el Abierto Bar acoge en su escenario a uno de los grupos que más está dando que hablar actualmente en el panorama musical, The Fizzy Soup. Este dueto conquense, formado por Sonia y Javi, que decidieron dar el salto a la música allá por el año 2012.



Su primer trabajo, titulado Wood Room y creado junto a Manuel Miguel y Fausto Furioso, salió adelante gracias a una intensa campaña de crowdfunding en 2014. Durante ese año consiguieron realizar una gira de más de 20 conciertos por la península, sonaron en RNE3, ganaron el premio UNIA Música y empezaron a cosechar los éxitos que tanto merecían.



Este año, 2017, Fizzy Soup ha comenzado el año con mucha fuerza. Tras ser confirmados en el Mad Cool Festival, festival de gran importancia a nivel internacional, gracias al concurso MadCoolTalent, el comienzo de su gira ha sido todo un éxito, colgando el cartel de sold out en todas sus actuaciones.



El grupo conquense visitará la localidad de Tarancón para dar a conocer su segundo álbum, Not So Far en un concierto presentación junto a The Old Times, grupo local que también estará presente en esta nueva edición del Caño On Festival.



La organización del Caño On ha mostrado su entusiasmo en esta nueva edición por poder contar con grupos de la zona como Fizzy Soup, además, nos adelantan que este año la “figura de la mujer” tendrá un papel muy importante en todas las actividades del festival, pero para saber más sobre todo lo que tiene preparado la Asociación Barrios de Luna, tendremos que esperar un poco más, por ahora os dejamos disfrutar con la música de una de sus primeras confirmaciones.



Sobre Caño On Festival.

Caño-On Festival es un encuentro multicultural, que año tras año durante 7 días se realiza en la localidad conquense de Tarancon. Música en directo, sesiones de dj´s, talleres educativos, juegos, espectáculo de circo, conciertos, cuenta cuentos, títeres, fotografía, video, teatro… y muchas más actividades que se realizan de forma gratuita por las calles de la localidad.



El festival comienza el 24 de Julio a las 20 horas en el Parque de Mª Cristina y cerrará su 13 edición el domingo 30 por la tarde en el centro social autogestionado “Casa de Piedra” en la plaza de la constitución.