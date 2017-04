El PSOE de Honrubia acusa a la alcaldesa de no facilitar el acceso a las cuentas

Lunes, 24 abril 2017

Según explica el portavoz del PSOE, Manolo Buendía, al comienzo de la legislatura trasladó un escrito a la Alcaldía solicitando que se les facilitasen los extractos de las cuentas bancarias del Ayuntamiento, con el objeto de “estar informado de los gastos e ingresos municipales y poder así ejercer nuestra labor de oposición de una manera adecuada”.



Dicha petición fue respondida con un informe favorable de la Secretaría y con una Resolución de la propia Alcaldía en la que se da el visto bueno a “permitir el acceso a los antecedentes, datos o informaciones que obren en poder de los servicios de la Corporación en relación con extractos bancarios”, así como “la consulta del expediente mediante entrega del mismo para que pueda examinarlo en las dependencias municipales”.



A partir de entonces el Grupo Socialista iba recibiendo, paulatinamente, dicha información “hasta el día 6 de octubre de 2016, momento desde el cual no se nos ha vuelto a entregar ningún extracto, pese a haberlos solicitado reiteradamente”.



No se convoca el Pleno

Expone Buendía que la alcaldesa se ha pronunciado al final recientemente “confirmando que no piensa volver a entregarnos esta información si no es en el Pleno”. Algo con lo que no están de acuerdo los concejales socialistas, debido a la demora que se puede producir en la entrega de información, pero además porque “ya hace cuatro meses que no se convoca sesión plenaria, pese a que legalmente está establecido que se debe celebrar cada tres meses”.



“Se trata de una muestra más de la absoluta falta de transparencia de la alcaldesa del PP, que además es diputada provincial”, ha asegurado. Por ello, exige “que se nos vuelva a entregar la información económica del Ayuntamiento y que convoque el Pleno sin demora”, pues “no queremos judicializar la política, pero si persisten las barreras a nuestro acceso a la información municipal nos veremos obligados a iniciar medidas más contundentes”.