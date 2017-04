Rototom Sunsplash anuncia a Toots and the Maytals, The Heptones y The Silvertones

Lunes, 24 abril 2017

MÚSICA | Judith Mateo

El festival Rototom Sunsplash ha anunciado a Toots and the Maytals, The Heptones y The Silvertones para la próxima edición de 2017, que se celebrará en Benicàssim (Castellón) entre el 12 y el 19 de agosto bajo el lema 'Celebrating Africa', según ha informado la organización en un comunicado.