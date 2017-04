Los infantiles y cadetes del CB Criptana se preparan para cerrar la temporada

Viernes, 28 abril 2017

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES | El Día 08:00 |

ALEVIN MASCULINO:

No pudo ser...nuestro AlevinSexto cayó en la final provincial ante un gran Santa Clara. Nuestros chicos estuvieron increíbles, luchando contra todo y no perdiendo la cara nunca al partido. Muchísima intensidad durante los 40min en los que la solidaridad defensiva y los ataques elaborados no fueron suficientes para nuestro joven equipo. Como siempre sacamos lo positivo, que hay mucho, y si había que perder algun partido en las eliminatorias, era este. Vamos al Regional a seguir luchando en equipo y a demostrar que con trabajo y unión, llegaremos a lo más alto!! Aún queda mucha tela que cortar para los 11 excelentes jugadores del AlevinSexto que tantas alegrías nos están dando!! A levantarse y a seguir. Reto: el Regional.

ALEVIN FEMENINO:

Las alevines de Gabri/Patricia juegan la primera final femenina de la historia de nuestra escuela, las rivales serán el Prado Marianistas de Ciudad Real, un autentico clásico del baloncesto femenino de la región, la localidad elegida para la disputa del partido será Manzanares a las 11:00 horas del sábado. Las nuestras afrontan con la mayor de las ilusiones este partido, al igual que en el masculino los dos equipos ya están clasificados para la fase regional.

INFANTIL REGIONAL.

El conjunto infantil regional no pudo cerrar con victoria la temporada , el partido se presentaba condicionado por el numero alto de bajas que tenia el equipo , hecho que fue fundamental en el resultado final. Con un buen inicio de partido ,moviendo el balón muy fluido los criptanenses daban muy buenas sensaciones en el inicio , algo que sucedió prácticamente hasta el final del descanso que aunque mandaban los visitantes en el marcador daba la sensación de que el partido estaba abierto. Tras la vuelta del descanso ,los jugadores del Marianistas apretaron líneas provocando varias perdidasd de balón provocando canastas fáciles. El cansancio físico fue apareciendo en los jugadores locales que ya no pudieron competir contra un buen conjunto rival. Sensacion de mejora general en el equipo , en una difícil temporada, y con mucho aun por trabajar y crecer por parte de todos.

CADETE REGIONAL:

Los cadetes regionales conseguían una nueva victoria en l ultima jornada de liga ante un Prado Marianistas que trabajo durante todo el partido . Los jugadores locales marcaron desde el inicio el camino de la victoria con un parcial de 10-0 , con una gran solvencia en ataque y en defensa. El partido además permitió que todos los jugadores convocados pudieran disfrutar de minutos de calidad consiguiendo una victoria para ceciorar el liderato y el buen juego que ha mostrado el equipo durate toda la temporada. Mucho merito de un equipo trabajador y con unas dosis muy altas de compromiso.

SÉNIOR FEMENINO

El equipo senior femenino recibe el sábado a las 17:00 al Grupo 76-Alkasar en el primer partido de cruces de cuartos de final de la competición autonómica APBCLM .En el derbi comarcal por excelencia las jugadoras entrenadas por Chefran buscaran repetir victoria liguera como locales ante el buen conjunto rival.