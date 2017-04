Torralba afirma que el PP y Podemos han evitado la ampliación del servicio de ayuda a domicilio

Miércoles, 26 abril 2017

políTICA

Cuenca | ELDIAdigital.es

Le ha recordado así a la responsable ‘popular’ que, por el “no” a las cuentas regionales de PP y Podemos, será imposible ampliar el número de personas mayores atendidas por este servicio, como tampoco podrá incrementarse el número de auxiliares de Ayuda a Domicilio.



Incide Torralba en la “hipocresía” del Partido Popular, pues “de cara a los medios hacen como que defienden los Servicios Sociales cuando la realidad es que su actitud va a obligar a suspender nuevas altas en Ayuda a Domicilio y a que no se puedan incorporar en este servicio nuevos dependientes en lo que resta del año”.



Para la diputada socialista, “poco se acuerdan ahora” los responsables del PP de que Cospedal redujo un 30% su aportación y que “a finales de año no había pagado un céntimo a los ayuntamientos por este servicio”, pero “entonces no se quejaban de tan drásticos recortes”. Asimismo, se ha preguntado “para qué piden dinero si luego no se gastan lo que se les da”, recordando que el Ayuntamiento de Cuenca, gobernado por el PP, ha tenido que devolver dinero de su convenio de 2016.



Los diputados regionales del PP “deberían haber pensado en las personas en vez de en su partido” a la hora de votar los Presupuestos regionales, pues su “no” a estas cuentas “ha provocado que ahora haya que ajustar el Presupuesto anterior en lo que dé de sí”. Eso sí, ha añadido, “que no tengan dudas de que el presidente García-Page seguirá trabajando para cumplir sus compromisos con los castellano-manchegos”.