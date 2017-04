Rodríguez denuncia que "Pilar Zamora ha perdido inversiones millonarias"

Miércoles, 26 abril 2017

política

Ciudad Real | El Dia

En rueda de prensa, ha indicado que en el próximo Pleno se dará cuenta del informe de intervención sobre la aplicación del superávit derivado de la liquidación del presupuesto de 2015 y sobre la situación de los proyectos declarados como inversión financieramente sostenibles. Según ha explicado, el informe concluye que de los casi cinco millones de euros que dijeron que iban a dedicar a inversiones, realmente han adjudicado en tiempo y forma algo menos de dos millones. Eso quiere decir que se han perdido casi tres millones de euros -2.889.407 euros- que tendrán que ir obligatoriamente a amortizar deuda.

Rodríguez ha apuntado que si se incorpora al presupuesto 2017 las inversiones que todavía no se han ejecutado, corremos el riesgo de incurrir en déficit al final del ejercicio. Esta es, en su opinión, “la verdadera cara del equipo de Gobierno de Pilar Zamora” ya que “por su soberbia, hicieron oídos sordos a las advertencias que le lanzamos en septiembre y octubre de 2016, nos tacharon de alarmistas cuando dijimos que esto iba a pasar y ahora, por desgracia, el tiempo nos da la razón”.

Considera Rodríguez que el concejal de Urbanismo “no puede seguir ni un minuto más en un cargo que le viene grande” y que el concejal de Hacienda “debería dimitir también por no haber vigilado más de cerca a su compañero de Urbanismo”. Está convencido de que “uno por acción y otro por omisión son responsables de que haya proyectos que no se vayan a ejecutar con cargo al remanente”. Así, ha indicado que se quedarán sin ejecutar la vía de servicio de la carretera de Valdepeñas, la calle Umbría, el tramo II de la calle Tetuán, las calles Valencia, Alicante, Castellón y Lentejuela así como la calle Santo Tomás. O se les busca otra financiación o no se podrán hacer, con el agravante de que calles como Umbría ya podían estar terminadas hace meses porque había partida con cargo a subvención de la Diputación que el Ayuntamiento retiró para dedicar a otra cosa.

Además, el portavoz popular se ha referido al reparo del interventor sobre el proceso de remunicipalización de la televisión municipal sobre el que Zamora tendrá que informar al Tribunal de Cuentas. Considera que se tomó una decisión lesiva al interés municipal y en contra de los informes de los técnicos, algo “inédito” hasta la fecha en esta ciudad.

Además de hablar de asuntos económicos, el Grupo Popular ha presentado una moción que solicita que el Ayuntamiento ponga en marcha para el próximo curso escolar una convocatoria de bonos infantiles para la escolarización de niños de 0 a 3 años en guarderías para conseguir que ninguna familia se quede sin que sus hijos puedan asistir por falta de recursos económicos.

Por otro lado, Rodríguez ha recordado que tras el rechazo a los presupuestos de Page en las Cortes de Castilla-La Mancha, Pilar Zamora declaró que había supuesto un “mazazo” para las inversiones previstas en la capital y enumeró los proyectos de remodelación de los hospitales del Carmen y de Alarcos, los nuevos usos proyectados para el antiguo colegio ferroviario, el abandonado palacete de la Cruz Roja o el futuro centro regional de folclore, anunciado por el propio García-Page en FITUR. También, el pasado mes de marzo, durante una visita a nuestra ciudad, el presidente de la Junta anunció la puesta en marcha de un Plan Estratégico de crecimiento que tanto él como Pilar Zamora esperaban presentar en un breve plazo de tiempo.

Puesto que ninguna de las inversiones que enumeró Pilar Zamora figuran en los presupuestos rechazados y puesto que parece que Page está negociando con Podemos unos nuevos presupuestos, el Grupo Popular propone que el Ayuntamiento solicite al presidente de la Junta de Comunidades que en el próximo proyecto de Presupuestos para la región figuren al menos las siguientes inversiones, con la cuantía que en base a los informes preceptivos se determinen:

1.- Remodelación antiguo hospital del Carmen

2.- Remodelación antiguo hospital de Alarcos

3.- Remodelación antiguo Colegio Ferroviario

4.- Remodelación palacete de la Cruz Roja

5.- Partida para la puesta en marcha del Centro Regional de Folclore

6.- Partida para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Ciudad Real.