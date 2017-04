El PP dice que lo importante es que Page diga si ha llegado ya a un acuerdo con Podemos

Miércoles, 26 abril 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El diputado del PP Carlos Velázquez ha indicado este miércoles que lo importante no es si se habilita o no el mes de agosto en el Parlamento para aprobar los presupuestos de Castilla-La Mancha de este año sino "que Page diga cuál es la propuesta y si ha llegado a un acuerdo ya o no con Podemos".