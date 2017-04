Impulsan una campaña contra los talleres ilegales

Miércoles, 26 abril 2017

Laboral

Toledo | El Día

La asociación estima en un 20 por ciento los talleres operativos que trabajan sin las licencias pertinentes y por tanto en régimen de economía sumergida, según ha informado en nota de prensa Fedeto.

Esto significa que "no poseen los permisos reglamentarios, carecen de las informaciones técnicas de los vehículos que reparan, no cumplen las normativas de seguridad vial ni laboral, ni medioambiental de residuos, no emiten factura por sus servicios, no ofrecen garantía por las reparaciones realizadas y no pagan impuestos ni cotizan a la Seguridad Social".

Para frenar esta situación han solicitado una mayor coordinación entre las distintas administraciones públicas para perseguir la actividad de estos talleres ilegales.

En primer lugar, mantuvieron una reunión con el director general de Industria, José Luis Cabezas Delgado, a quién le trasladaron la preocupación del sector por la economía sumergida.

"NULO TRATAMIENTO"

Además, se ha mantenido una reunión con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, para informar del "nulo" tratamiento que hacen de los residuos los talleres ilegales y la necesidad de sancionarlos.

Otra de las reuniones mantenidas ha sido con el director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, con el objeto de abordar la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios de la región, "ausente en el caso de los talleres ilegales que no ofrecen ninguna garantía a este colectivo".

A la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se le ha puesto en conocimiento la "preocupación" del sector frente a la proliferación de estos talleres, abordándose otros temas como la venta de vehículos en la vía pública y la "necesidad de ayudas para los talleres legales para la compra de vehículos y maquinaria industrial más eficiente energéticamente".

En el encuentro con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha solicitado de los ayuntamientos el control de la venta de vehículos en la vía pública, promulgar ordenanzas en este sentido prohibiéndola y la colaboración de todos los ayuntamientos en la lucha "activa" contra la competencia desleal.

También se mantuvieron reuniones con distintos ayuntamientos, entre otros los de Polán, Nambroca, Navahermosa y Torrijos para coordinar actuaciones en la detección y denuncia de los talleres que actúan ilegalmente. Todas estas reuniones arrojaron como resultado "el apoyo de todas las administraciones en la lucha contra la economía sumergida".

REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DE GOBIERNO

Finalmente, este conjunto de reuniones culminaron en una reunión más con el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Fernando Sanz, en la que participaron la presidenta de la asociación, María de los Ángeles Martínez Hurtado --también vicepresidenta de Fedeto--; la coordinadora de la Asociación, Marisa Nevado; y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga.

En este caso, se dio a conocer al subdelegado todas estas actuaciones y se solicitó la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Hacienda.

El objetivo es conseguir acabar con "esta lacra que, al margen de la legalidad vigente, podrían estar cometiendo infracciones administrativas e incluso delitos contra la hacienda Pública, los Derechos de los Trabajadores, contra la seguridad vial, de receptación --venta de piezas de coches robados-- y estafa".

A tales efectos, se solicitó la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes, a través de la subdelegación del Gobierno y compartir la información de los resultados obtenidos.

VÍA DE DENUNCIA ANÓNIMA

Cerrada toda esta ronda de reuniones, por su parte la Asociación se ha comprometido a crear una vía de denuncia anónimas mediante llamada o e-mail y un buzón de denuncias compartido y coordinado con la Asociación nacional Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA).

Todas estas denuncias, sin constar el nombre del denunciante, se trasladarán a través de la Asociación a la autoridad administrativa o judicial competente.

De momento, la asociación puede anunciar que a lo largo de 2016 y 2017 ya han sido denunciados 55 talleres ilegales, 20 de ellos en domicilios particulares, actuando en municipios como: Los Yébenes, Nambroca, Villa D. Fadrique, Marjaliza, Toledo, Polán, Ontígola, Yuncler, Yuncos, Talavera de la Reina y Madridejos.