Preocupación por el frenazo del Centro de Referencia en Fabricación Mecánica

Miércoles, 26 abril 2017

Javier Nicolás, que ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con el alcalde de Illescas para informarle de la incidencia que va a tener para varios proyectos previstos en la localidad el rechazo a los Presupuestos regionales, ha explicado que “tras cinco años de paralización por el Gobierno de Cospedal del Centro Nacional de Formación en Fabricación Mecánica para la Industria Aeronáutica, el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió impulsar este proyecto y construir un centro que sería pionero y el único de estas características en España y que convertiría a Illescas en una referencia en I+D dentro del sector aeronáutico”.



Nicolás ha explicado que en los Presupuestos regionales de este año se contaba con una partida de 500.000 euros para iniciar la construcción de este Centro, cuyo presupuesto total ascenderá a 3 millones de euros, y que “se va a ver frenado nuevamente por el incumplimiento del acuerdo para aprobar las cuentas regionales por parte de Podemos”.



En este sentido, el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha calificado de “irresponsable” la decisión de Podemos “por no calibrar las consecuencias que tiene para los ciudadanos su decisión de no permitir que se aprobaran las cuentas regionales” y ha lamentado que “otra vez se pongan impedimentos para hacer realidad un proyecto de gran importancia para Illescas, ya que permitiría apuntalar un polo de desarrollo empresarial e industrial en una zona donde ya están instaladas empresas como Airbus y que daría la posibilidad a nuestros jóvenes de formarse y especializarse en un sector innovador”.



Infraestructuras educativas



Además de la paralización del Centro Nacional de Referencia, Javier Nicolás ha lamentado también “el frenazo que se va a producir en materia de infraestructuras educativas” y que, en el caso de Illescas, afecta a la construcción del Instituto previsto para la zona del Señorío, aunque “afortunadamente la construcción del CEIP nº 6 seguirá adelante”.



Además, del IESO de Illescas otras infraestructuras educativas proyectadas en la comarca de La Sagra se verán afectadas, como por ejemplo en Carranque.



Asimismo y en materia de Educación, el delegado de la Junta ha señalado, entre otras cuestiones, que no se podrá continuar con la bajada de ratios en Primaria, Secundaria y Bachillerato; que no se podrá llevar a cabo el incremento del cupo del curso 2017/2018, de 410 profesores, más una cantidad similar para el próximo curso; y no se podrá cumplir el compromiso de retirar 30 aulas prefabricadas, la mayoría en la provincia de Toledo y muchas de ellas en la comarca de La Sagra, el próximo curso.



Igualmente, los incrementos presupuestarios contemplados en los presupuestos regionales para incrementar las partidas destinadas a las obras RAM (reforma, ampliación y mejora) en los centros educativos, la ampliación de la cobertura del programa de gratuidad de libros de texto para familias en riesgo de exclusión social, o la ampliación de las ayudas comedor, también se verán afectadas.



No obstante, Nicolás ha trasladado al alcalde y al equipo de Gobierno illescano que “el Gobierno de Emiliano García-Page no va a renunciar a una educación pública de calidad y vamos a trabajar para reconducir la situación y que los ciudadanos de nuestra región y nuestra provincia no paguen las consecuencias de una decisión irresponsable y fruto de los problemas internos de Podemos”.



Repercusiones en toda la comarca de La Sagra



Junto a los proyectos afectados en Illescas, Nicolás ha dado cuenta de las repercusiones que el rechazo a los presupuestos van a tener también en los municipios de La Sagra, “algunos de carácter general como la falta de los incrementos presupuestarios previstos en materias tan importantes para los municipios como la ayuda a domicilio o las dificultades para el mantenimiento del convenio de transporte con Madrid”.



Asimismo, ha desgranado algunas otras inversiones previstas en algunos municipios de la comarca que también se han quedado “en papel mojado”, como por ejemplo el Plan de Mejoras de los parques y yacimientos arqueológicos, que afecta directamente al parque de Carranque y al arreglo del puente de acceso, “que contaba con partida presupuestaria”, al igual que ocurre con “la partida prevista para el refuerzo de la CM-4004 de Numancia a Pantoja”.



Por último, Nicolás ha reiterado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a escatimar esfuerzos para defender los intereses de los ciudadanos de nuestra región y no vamos a dejar que los intereses de un partido político tengan incidencia directa en la prestación de servicios a los ciudadanos”.



Preocupación del alcalde por los programas de empleo y sus repercusiones sociales



Por su parte, el alcalde illescano, José Manuel Tofiño, manifestó su deseo de que “finalmente se pueda contar con unos Presupuestos regionales para este año para que se puedan mantener numerosos programas en materia social y de empleo y evitar el perjuicio social que tendría para los ciudadanos”.



En este sentido, Tofiño se mostró especialmente preocupado por las repercusiones negativas que el “incumplimiento del pacto por parte de Podemos” podría tener en el programa Garantía +55, que tan sólo “en el municipio de Illescas ha permitido a 44 desempleados de más de 55 años estar trabajando en la rehabilitación de una antigua almazara, con la importancia que esto tiene para estas personas y sus familias”, no sólo desde el punto de vista socioeconómico, sino “de cara a su jubilación y a su autoestima”.



Por último, el alcalde de Illescas ha señalado que esta preocupación la comparten numerosos alcaldes de la zona de La Sagra, con quienes mantuvo una reunión el pasado mes de marzo para evaluar el funcionamiento del Garantía +55 y “en la que planteamos la necesidad y la importancia de que este programa, no solo siguiese en funcionamiento, sino que abogábamos por su crecimiento con los presupuestos regionales para este año”.