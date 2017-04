La justicia de la razón al Ayuntamiento de Manzanares

Miércoles, 26 abril 2017

depuradora

Ciudad Real | El Dia



El Ayuntamiento de Manzanares llevaba a pleno el asunto urgente para reiniciar los trámites de adjudicación de la concesión de la gestión del servicio público de la estación depuradora que estaban suspendidos, “por el enorme lío que se produjo”, decía Beatriz Labián, portavoz del equipo de gobierno, una vez que el Ayuntamiento de Membrilla, en febrero de 2014 no respetó el acuerdo de la Mesa de Contratación, adjudicando el contrato a una empresa distinta a la propuesta por la Mesa de Contratación. Tras este hecho, el Ayuntamiento de Manzanares que había aprobado la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y ACCIONA Agua SAU, interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Membrilla, donde “saltándose lo acordado”, se adjudicaba el servicio a la empresa DRAGADOS SA.

Sobre este punto, la portavoz del equipo de gobierno, Beatriz Labián informaba en sesión plenaria que estos recursos interpuestos, han sido estimados, anulando el acuerdo del Ayuntamiento de Membrilla, “ya que ni Membrilla, ni DRAGADOS impugnaron el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Manzanares de Enero de 2013”, por lo que este acuerdo adquiere la condición de firme. De haber sido recurrido este acuerdo habría llevado a una situación procesal distinta.

En este caso Labián señalaba que la sentencia está muy clara y que existe un solo órgano de contratación, no uno para cada Consistorio y por tanto no pueden actuar separadamente, y que se debe adjudicar el contrato a quién propuesto la Mesa de Contratación, que en este caso era ACCIONA AGUA. Ahora se quieren retomar los trámites para la contratación de ACCIONA AGUA, como empresa adjudicataria de la concesión de la gestión de servicio público de la estación depuradora, una vez que la sentencia es firme, “puesto que no ha sido apelada por el Ayuntamiento de Membrilla”, además de para resolver este asunto que lleva paralizado desde septiembre de 2012, para dar cumplimiento a la sentencia.

Tras cuatro años perdidos, “fruto de la falta de acuerdo y el entendimiento entre los Ayuntamientos de Manzanares y Membrilla, a pesar de que en la anterior legislatura ambos eran del mismo partido”, se ha tenido el servicio prorrogado, con un coste superior, con mejoras imprescindibles para que el servicio de la EDAR se preste en las mejores condiciones, que no se han podido llevado a cabo. Una vez que la sentencia es firme, “no queremos perder ni un día más en adjudicar este servicio”, y de esta manera “resolver otra de las herencias recibidas del anterior gobierno”, añade Labián.



En los correspondientes puntos, el portavoz de IU Miguel Ramírez recordaba que desde su formación política siempre han creído que lo más conveniente es la gestión pública integral del círculo del agua, estratégico para garantizar el servicio y además un servicio que como norma general suele generar unos beneficios que repercutirían en el Ayuntamiento para seguir avanzando en políticas sociales, mejoras de la ciudad y servicios a la ciudadanía. La formación UPyD, su portavoz, Jerónimo Romero-Nieva, también se mostraba a favor, adelantando que también se mostraran a favor cuando el grupo IU “traiga a este pleno la remunicipalización de la gestión del agua”.



La portavoz de ACM, Antonia Real, exponía que este asunto ha llegado a pleno con demasiada premura, alegando que estos asuntos deberían pasarse por la Comisión de asistencia para poder debatirse, por eso su grupo tomaba la decisión de abstenerse pues “no creo que estas sean las formas de traer los asuntos de importancia al pleno”. En cuanto al portavoz del PP, Manuel Martín-Gaitero, destacaba que en la sentencia se califica de absurda la posición del Ayuntamiento de Membrilla, que estaban condenados al fracaso y dando en este caso la razón al Ayuntamiento de Manzanares. Lamentaba Gaitero que no hayan condenado las costas al Ayuntamiento de Membrilla y que este pleito tengan que pagarlo los dos municipios, “ya lo importante es hacer las mejoras que se tengan que hacer y dar un mejor servicio a los manzanareños”.



El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, indicaba que compartía varios de los argumentos expuestos por el portavoz popular. Nieva resaltaba que el Ayuntamiento de Manzanares ha hecho bien las cosas “y teníamos que defender los intereses de los ciudadanos”. En respuesta al planteamiento de la portavoz de ACM, Sra. Real, el primer edil le indicaba que “hay que cumplir la ley”, y si hay un punto obligado en los plenos denominado “Asuntos Urgentes”, es justamente porque en ocasiones hay asuntos urgentes que hay que sacar adelante, “como es el caso que nos lleva ahora, que es un asunto muy importante y urgente”, y se trae a pleno – argumentaba -, que es el órgano que definitivamente lleva todo el procedimiento, y “este alcalde considera que este asunto no puede esperar un mes más”, pues es de vital importancia la defensa de la ciudadanía y por supuesto para la población de Manzanares.