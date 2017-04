C-LM se posiciona a favor de una "tarjeta social de derechos para todos"

La consejera ha lamentado la "falta de información" por parte del Ministerio de Empleo en la convocatoria y se ha mostrado a favor "de una tarjeta social que no sea exclusivamente para colectivos vulnerables o en situación de pobreza, sino un tarjeta de ciudadanía", que dé acceso a un catálogo de prestaciones públicas a las que tenga derecho cualquier ciudadano".

Para Aurelia Sánchez, la tarjeta social debe contener además la vida laboral, las prestaciones contributivas o no contributivas, para todos, no para los pobres o vulnerables porque puede producirles un estigma social". La consejera se ha mostrado expectante ante las propuestas de la ministra sobre "una tarjeta de derechos, no una tarjeta de control, donde aparezcan todas las prestaciones, esperamos que sea ésa la propuesta de la ministra".

Por otro lado, según ha informado la Junta en un comunicado, Sánchez ha hecho balance de la reunión en el Ministerio de Sanidad de esta mañana del Consejo Territorial de Servicios Sociales cuyo pleno ha sido "largo e intenso", según la consejera, en el que se ha debatido cómo se van a repartir los fondos del IRPF destinados a proyectos sociales y en el que "lo importante es que al final ha habido acuerdo y lo que es mejor para Castilla-La Mancha es lo mejor para los ciudadanos" que son usuarios de esos programas", que gestionan las entidades del Tercer Sector.

La consejera ha hecho balance de la decisión adoptada en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que ha optado por una forma de financiación de fondos sociales a través del 0,7 por ciento del IRPF, "con un modelo de gestión mixto, una parte de tramo estatal y otro autonómico, se va a mejorar ese Decreto de convocatoria que hoy traía la ministra, que se va a trabajar en una comisión delegada y se convocará un Consejo Territorial para poderlo votar nuevamente".

"Nos hemos dado un plazo, la semana que viene se va a reunir una comisión delegada para mejorar el decreto de convocatoria de subvenciones para entidades sociales" y en tres semanas se reunirá el Consejo Territorial para votar ese decreto.