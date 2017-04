Zamora: “El IMPEFE es una herramienta de promoción, desarrollo, creación de riqueza y empleo”

Jueves, 27 abril 2017

economía

Ciudad Real | El Dia

Pilar Zamora ha destacado cómo “el IMPEFE no es el lugar donde se hace cola para echar las solicitudes para los planes de empleo, no es eso. Es una herramienta de promoción, de desarrollo, de creación de riqueza, de formación, de iniciativa empresarial, de trabajo social, y todo eso hay que contarlo. Las nuevas instalaciones son una excusa. No son 4 paredes. El alma, el corazón y la cabeza del IMPEFE son los proyectos y las actividades que se están desarrollando dentro”.

La alcaldesa agradecía el trabajo que se está realizando dentro del Pacto Local por el Empleo, con la Universidad de Castilla-La Mancha y con todas las entidades sociales con las que se han firmado convenios para trabajar juntos en el mismo sentido: avanzar en la inserción laboral de los vecinos y vecinas de Ciudad Real.

“El IMPEFE -afirmaba la primera edil- es una herramienta de futuro para la ciudad”, y valoraba cómo los trabajadores del IMPEFE se merecían estas nuevas instalaciones después de un duro trabajo en la mudanza y en la atención a los programas y acciones que se llevan a cabo aquí. No podíamos dar formación o asesoramiento en un edificio que no era accesible para las personas con capacidades diferentes”. Ahora tenemos las oportunidades, la estrategia, tenemos el equipo, tenemos las instalaciones, podemos hacer un buen trabajo y lo podemos hacer de la mano de todos ustedes. El empleo está en el centro de la política de este Ayuntamiento y está en el centro de la política de este Equipo de Gobierno”

El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE), es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Ciudad Real creado en 2003, que tiene entre sus objetivos principales incentivar el desarrollo social y económico de Ciudad Real, el apoyo y la promoción de empresas y comercios, el fomento del empleo y la promoción turística.

Desde el Instituto Municipal de Promoción Económica se fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo, se promueven proyectos que fomenten el empleo, se propicia el aumento y la calidad de la formación profesional. Además, se promociona la ciudad con el objeto de atraer inversiones y crear riqueza en Ciudad Real.

El IMPEFE es agencia de colocación autorizada y pone en contacto a empresas y demandantes de empleo, facilitando la intermediación laboral. El sistema para acceder a la agencia es muy cómodo mediante la página web www.impefe.es.

El Instituto Municipal de Promoción Económica ofrece una Escuela Virtual de Formación, con 102 cursos con contenidos variados. Todos ellos incluyen contenido multimedia, guía didáctica y evaluación final. En la actualidad unas 2.000 personas tienen ya cursos finalizados.

El IMPEFE apoya la promoción económica y empresarial mediante el fortalecimiento del tejido empresarial en Ciudad Real, colabora en la creación y consolidación de empresas poniendo a disposición de los emprendedores, de manera totalmente gratuita, sus servicios de orientación laboral o publicación de ofertas. Además, ofrece ayudas para favorecer el emprendimiento y promover el trabajo autónomo. En la actualidad está en tramitación la decimotercera convocatoria.

El IMPEFE también desarrolla proyectos Europeos como el programa “Bags4youth” que sirve para la orientación de empleo para jóvenes o el proyecto “Talking”, para trabajar metodologías formativas con inmigrantes.

El Instituto Municipal forma parte de la Red Retos (Red de territorios socialmente responsables) que apuesta por la cohesión social y tiene proyectos con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además tiene acuerdos con la Fundación Secretariado Gitano, con Cruz Roja o un convenio con Movimiento por la Paz con orientación de inmigrantes. Y colabora activamente con la Cámara de Comercio de Ciudad Real apoyando el programa de Garantía Juvenil (PICE). También destacan los acuerdos con FSC-Inserta para la inserción de personas con discapacidad o apoyos puntuales a la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR)

Además el IMPEFE también desarrolla diferentes planes o talleres de empleo, ya sean de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como el de mayores de 55 años, de la Diputación de Ciudad Real o locales. En 2016 más de 500 personas han tenido la oportunidad de encontrar un empleo gracias a estos planes.

Uno de los pilares importantes del IMPEFE es el Pacto Local por el Empleo de Ciudad Real, que sirve como instrumento de concertación y participación en red, del que forman parte las principales entidades que trabajan por mejorar el empleo y la formación. Forman parte del Pacto Movimiento por la paz, Cruz Roja, Csi-Csif, Aje, Laborvalía, Secretariado Gitano, UCLM, Fecmes, Amfar, Afammer, Patronato Municipal de Personas con discapacidad del Ayuntamiento de Ciudad Real y Mujeres Opañel.

Otra de las áreas más importantes del Instituto Municipal es el TURISMO. Sin lugar uno de los sectores económicos que más riqueza y empleo genera en la ciudad. El IMPEFE promociona continuamente nuestra ciudad con actividades como visitas guiadas y teatralizadas, “Tapearte”, la Noche Blanca, Cocina Alfonsí y un largo etcétera, que ha conseguido incrementar la atracción por descubrir Ciudad Real.