Arranca el XIV Maratón de Cuentos de Ciudad Real

Jueves, 27 abril 2017

educación

Ciudad Real | El Dia

Durante todo el día de hoy se espera a 1.100 niños y niñas de Educación Primaria y Secundaria de los colegios de la capital y de la pedanía de Valverde. También participarán usuarios de APAFES, de una residencia de ancianos, o del Centro de Discapacitados “Fuensanta”

A ellos unos 65 contadores y contadoras se harán cargo de la lectura e interpretación de los cuentos por parte de bibliotecarios del Servicio, profesionales de la animación a la lectura, profesores, concejales, acompañantes de los niños y todas aquellas personas que quieran participar.

La alcaldesa de Ciudad Real Pilar Zamora agradecía el maravilloso trabajo encomiable que realizan los técnicos del Servicio Municipal de Bibliotecas semana a semana, y que se visibiliza en esta actividad. “Es el día que más nerviosa me pongo, porque son niños de 4 y 5 años que si conseguimos motivarlos, se motivan, pero si no dan la vuelta y no hacen caso. Es una experiencia magnífica y animo a los vecinos y vecinas de Ciudad Real que se pongan delante de estos niños a imaginar, a incentivarles en este mundo de la lectura que nos hace libres, que nos hace ponernos en el lugar que nos de la gana”.

El cuento de la alcaldesa ha versado sobre un elefante llamado Bernardo que por su tamaño en la selva desprecia al resto de los animales, hasta que se da cuenta que necesita del resto de animales para quitarle las espinas de un árbol al que se arrimó para comer. Un cuento en el que se habla de la importancia de compartir, de la amistad y de tener un grupo que te apoye en las dificultades.

La concejala de Educación, Nohemí Gómez-Pimpollo, valoraba cómo con esta actividad se pone el cierre a las Semana del Libro con las actividades que se han mantenido desde las distintas áreas municipales, y reconocía los valores que aporta la lectura y la celebración de este maratón.

Por la mañana está previsto que disfruten de los cuentos 650 niños de los centros escolares y las estimaciones para la sesión de la tarde es de unos 450 aproximadamente, provenientes de las Bibliotecas Municipales y de la ciudad.