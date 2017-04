La renovación de tuberías de la Avenida de los Descubrimientos podría terminar antes de plazo

Jueves, 27 abril 2017

urbanismo

Ciudad Real | El Dia

Con esta actuación se pretende renovar la antigua tubería de fibrocemento de un tramo de 1.000 metros por tubería de fundición más segura y duradera, y que genera menos problemas en el abastecimiento de la ciudad, para completar la sustitución del anillo de tubería de 500 mm que rodea la capital.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, reconocía que es un placer ir viendo la realidad de las inversiones que se están realizando en la ciudad. “El abastecimiento y la renovación de redes es uno de los compromisos más importantes que ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno. Es verdad que en ocasiones no se ve. A veces dicen que es más óptimo invertir en superficie, en cosas que se ven, pero nadie que tiene una casa empieza a colgar cuadros cuando no tiene la instalación eléctrica o de agua. Ciudad Real, que es la casa de todos, tiene que estar bien en ese subsuelo”.

Las obras se adjudicaron a AQUONA por 207.000 euros y ya se ha ejecutado un tercio de la obra ejecutada. Antonio García Pastrana consideraba que “lo que estamos haciendo es sembrar, estamos sembrando futuro con este tipo de actuaciones porque revierten en una mejora de la calidad del servicio”. Y avanzaba que las obras podrían estar terminadas antes del plazo establecido.

El concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, aseguraba que “se trata de una obra muy demandada por la ciudad y un compromiso electoral de primer orden ir solucionando los problemas que esta ciudad ha tenido con las roturas de la red de abastecimiento de agua”.

“Una ciudad que no cuida sus arterias, que no cuida su subsuelo -afirmaba el concejal- es una ciudad que no tiene futuro. Y nosotros lo hemos tenido muy claro con Pilar Zamora como alcaldesa que teníamos un compromiso para ir restaurando todo el sistema hidráulico de la ciudad”.