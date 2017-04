Unanimidad para impulsar un Plan Estratégico para Talavera y su comarca

Jueves, 27 abril 2017

Pleno

REGIÓN | ELDIAdigital

La diputada regional del PP Carolina Agudo ha expuesto en el pleno regional celebrado este jueves las medidas más importantes que, a su juicio, deberían ser incluidas en este Plan Estratégico para revertir "la situación insostenible" que atraviesa esta zona de Castilla-La Mancha y que ha apostado por que cuente con el documento de diagnóstico y acción elaborado por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

En base a este documento, ha recordado Agudo, también se aprobó a principios del mes de abril "la misma PNL" en el Congreso de los Diputados, presentada en esta ocasión por el PSOE, así como también obtuvo luz verde en el Senado.

El fomento de la industrialización, del comercio, el impulso del sector turístico y hostelero, la adopción de medidas fiscales que favorezcan a los empresarios o la mejora de infraestructuras y comunicaciones son algunas de las peticiones que el PP irá desgranando en otras PNL --"al menos diez" para que sean aprobadas en las Cortes regionales con "una partida presupuestaria concreta".

"Si no las llevaran, presentaremos enmiendas ya que si no hay un importe presupuestario, no va a servir de nada y estaremos haciendo perder el tiempo a una ciudad que no puede esperar más", ha manifestado Agudo durante su intervención apelando "a la unidad" para apoyar esta iniciativa.

ADVERTENCIA SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PODEMOS

Por su parte, el diputado regional del Grupo Parlamentario de Podemos José García Molina ha advertido sobre "la tendencia al envejecimiento y la huida de jóvenes" que se está produciendo en Talavera, por lo que ha afirmado que "no solo se trata de frenar la despoblación, sino de convertir a Talavera en una ciudad atractiva en un entorno para que la gente acuda".

Asimismo, ha abogado por "no poner un puente de plata" llevando a cabo "las infraestructuras que se dicen" mientras la situación de la ciudad, la cuarta en el país con más paro y una reducción más de 2.500 empresas en solo siete años --"3.088 en 2009 y 455 en 2016"--, siga como está actualmente.

"Estas son las cifras que explican los niveles de renta y del Producto Interior Bruto (PIB) en Talavera", ha sostenido Molina, que ha instado al PP a acompañar "con propuestas concretas en lo presupuestario y en lo material" esta PNL y ha remarcado la importancia de las nuevas tecnologías y el deporte para aprovechar la situación geográfica "privilegiada" de Talavera.

PSOE APELA A APROBAR PRESUPUESTOS

El diputado regional del PSOE Fernando Mora, que se ha estrenado este jueves en su nuevo cargo como parlamentario regional, ha comenzado su comparecencia afirmando que "obviamente, siendo una PNL idéntica a la del PSOE" la iban a aprobar. "El acuerdo estaba antes de que lo debatiésemos", ha señalado Mora, que ha apostar por "un modelo participativo" en el que "no falte nadie" para elaborar este Plan Estratégico para Talavera y su comarca.

Asimismo, ha alentado a García Molina advirtiéndole de que "no vale solo con planteamiento teóricos, hay que llegar a los prácticos porque si no hay presupuestos, no hay planteamientos que hacer", por lo que le ha pedido que se implique, ya que todos están "obligados a dar una respuesta clara, nítida y contundente".

También se ha referido el diputado socialista a "la inestabilidad que se genera en el Ayuntamiento de Talavera como consecuencia de la ruptura del Pacto Antitransfugismo" en referencia a la situación de los concejales expulsados de Ciudadanos por pasar a formar parte del equipo de Gobierno municipal de Talavera tras alcanzar un acuerdo con el alcalde, Jaime Ramos.

LA NUEVA CONSEJERA APELA AL AGUA COMO FACTOR FUNDAMENTAL

Al igual que Mora, que ha concluido su intervención destacando "algo fundamental: el agua", como un recurso básico para la recuperación y el crecimiento económico de Talavera y su comarca; la nueva consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha resaltado "la defensa del río y caudal" que asegura va a hacer el Gobierno regional en este ámbito.

"En el momento en el cual conozcamos el impulso a este Plan, se aportará todo aquello que esté en nuestra mano. Muchos de los puntos son competencia nacional y algunos de ellos se están desarrollando por el Gobierno regional o se están solicitando a la Administración del Estado", ha asegurado García Élez, en su primera intervención como titular de Fomento.

En cuanto a su área de trabajo para la elaboración de este Plan, la consejera ha destacado la labor en la implantación de nuevas tecnologías que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico para dar cobertura 4G y de fibra óptica a zonas como los polígonos de Torrehierro y Talavera industrial, así como a los barrios talaveranos de San José y Santa María.

Asimismo, ha destacado la labor de otras áreas de su gestión como las oficinas de intermediación hipotecaria, o la solicitud de la Junta al Gobierno central para convertir la plataforma logística de Talavera en "un centro de servicios situado en una magnífica posición". "Hemos solicitado también la electrificación de la vía convencional, para conectar más rápido con la capital de España", ha agregado García Élez.

Por último, ha destacado "el compromiso de destinar el doble de financiación" a estas zonas a través de las Inversiones Territoriales Integradas (ITI), y el desarrollo de los planes de empleo, entre otras cuestiones, para terminar su intervención apelando a los grupos a ser "políticos de altura". "La mayor responsabilidad se hace cuando se trae la ley más importante y que con el voto se bloquean los avances que ellos contenía", ha aseverado.