El IBEX pierde un -0,74% lastrado por el sector bancario

Jueves, 27 abril 2017

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

No se esperaban grandes titulares de la reunión del Banco Central Europeo y no los ha habido. Por supuesto, no se han modificado los tipos de interés ni se ha adelantado nada sobre el programa de recompra de bonos. De hecho, Draghi ha afirmado que ni siquiera se ha hablado de tapering durante el encuentro con el resto de miembros del Comité. El italiano ha evitado opinar sobre el resultado de las elecciones francesas pero sí ha reconocido que en su conjunto, los riesgos para la economía van a la baja.

En el sector bancario se empieza a disipar el efecto Macron y los resultados trimestrales no están convenciendo. Hoy han publicado sus cuentas BBVA y Bankinter, que a pesar de batir previsiones en cuanto a beneficio, hoy se han dejado un cerca de un -2%. Sin embargo, el farolillo rojo ha vuelto a ser Banco Popular (-6,13%).

Entre los valores más alcistas se han situado Viscofan (+4,78% tras convencer con sus resultados) y AENA (+1,76%), que sigue en subida libre. Por su parte, han sufrido compañías ligadas a las materias primas como Acerinox (-4,23%), Arcelormittal (-3,30%) o Técnicas Reunidas (-3,03%).

En España hemos conocido dos indicadores macroeconómicos relevantes como son el dato de IPC y la tasa de desempleo. La EPA ha mostrado un aumento de 17.200 desempleados durante el primer trimestre, lo que sitúa la tasa de desempleo en el 18,75%, un dato ligeramente por encima del de cierre de año y de lo que estaba esperando el mercado (estimación de 18,60%).

En cuanto al dato de inflación, el IPC ha repuntado en abril más de lo previsto hasta el 2,6%. Viene de registrar una tasa del 3% en febrero y del 2,3% en marzo.

Las bolsas neoyorquinas se recuperan gracias al empuje de los resultados empresariales después de quedar algo chafadas en el día de ayer cuando Trump publicó con un escueto comunicado sus planes fiscales. Lo que sí está teniendo un efecto positivo sobre el peso mexicano y el dólar canadiense es su decisión de no sacar a EE.UU. del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).