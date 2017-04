Villar del Humo inaugura el Centro de Interpretación de Arte Rupestre, un revulsivo turístico

Viernes, 28 abril 2017

centenario del descubrimiento

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Centro de Interpretación de Arte Rupestre, cuya musealización ha supuesto para la Diputación una inversión de 90.000 euros, se convierte, en opinión del presidente, en el punto de partida para que el visitante se haga una idea generalizada de lo que se va a encontrar en los doce abrigos rocosos, que albergan más de 170 figuras, que se corresponden a dos estilos del Holoceno: el arte levantino (10.000 años a.C.) y el arte esquemático (6.500 años a.C.); uno de carácter naturalista y con tonos rojizos y otro con una variedad cromática que oscila entre el anaranjado y castaño azulado.

En la inauguración, el presidente de la Diputación que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Armando Cubillo, la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Lidón Lozano, y un nutrido grupo de vecinos ha expresado que las pinturas rupestres deben de ser el eje fundamental en torno al que debe de girar el potencial turístico de Villar del Humo, que viene complementado por la impresionante riqueza natural de su entorno, su patrimonio histórico y el compromiso y dedicación de distintos colectivos, como es el caso de la Asociación Cultural Kelatza, siempre buscando dinamizar la vida cultural del municipio.

El visitante de este centro se va a encontrar con tres grandes espacios que le acercarán a estas pinturas rupestres declaradas en 1998 Patrimonio de la Humanidad: uno de introducción y contextualización del arte rupestre, otro centrado en las pinturas rupestres de la Sierra de las Cuerdas y un tercero destinado al mundo simbólico asociado al arte rupestre. Y para ello se sirven de instrumentos de difusión como paneles informativos retroiluminados sobre varios de los abrigos rupestres, marcos digitales con información muy clara y accesible para el visitante, vitrinas con réplicas de herramientas, cerámicas y utensilios para pintar o varios audiovisuales como broche final a la visita.



Para el primer edil, por su parte, éste es un día muy especial para Villar del Humo, puesto que comienza a tomar cuerpo un importante proyecto que espera suponga un gran impulso para el turismo en la localidad y traiga consigo riqueza, empleo y, en consecuencia, motivos para que los vecinos no tengan que marcharse en busca de un futuro mejor. Pero eso no es todo, porque, a su juicio, Villar del Humo acrecienta ahora su atractivo y proyección cultural, colocándose en un lugar destacado no solo a nivel regional y nacional, sino también internacional.



Expectativas que coinciden con las que tienen puestas los vecinos de la localidad con este recurso, que, según recuerda Cubillo, tuvieron la oportunidad de disfrutar y conocer al detalle durante la jornada de puertas abiertas celebrada el Domingo de Resurrección, reuniéndose a numeroso público.

Es por ello que el regidor municipal ha querido agradecer el esfuerzo y apoyo continuado de la Diputación en esta materia, que ha permitido que este centro abra sus puertas, precisamente, en el año del centenario del descubrimiento de las pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1998. Un respaldo que, desde su punto de vista, viene a corroborar que el actual equipo de Gobierno cree en nuestros municipios y sus posibilidades.

En los últimos tres años desde la institución provincial se ha realizado una apuesta especial por Villar del Humo y su potencial turístico, destinando inversiones por valor de casi 650.000 euros. Así, ha recordado la consolidación de las pinturas rupestres y el acondicionamiento del edificio de Selva Pascuala acometidos a través del Plamit en el año 2013 por importe de unos 80.000 euros; el acondicionamiento del camino de acceso a las pinturas rupestres por valor de casi 250.000 euros, la musealización del Centro de Interpretación por importe de 90.000 euros y, por último, los 220.000 euros concedidos este año para la rehabilitación de la Torre Barrachina, un ejemplo de arquitectura almorávide del siglo XI.

Gran esfuerzo inversor que Prieto confía en que se vaya traduciendo en desarrollo no solo de Villar del Humo, sino también de toda la comarca, que, como ha dicho, tiene mucho que ofrecer al visitante.