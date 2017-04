ANPE califica el Acuerdo a Docentes Itinerantes como ataque a la escuela rural

Viernes, 28 abril 2017

Educación

REGIÓN | ELDIAdigital

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el borrador presentado "no solo mantiene los recortes del anterior Gobierno sobre las indemnizaciones a percibir, sino que propone más recortes en sus derechos laborales y económicos".

Este acuerdo sostiene que los docentes, que ejercen su labor en escuelas rurales y acuden a varios centros, han de desplazarse con sus propios vehículos a las distintas localidades.

"Los docentes itinerantes son los únicos funcionarios de la Junta que ponen sus vehículos particulares al servicio de la Administración", señalan desde ANPE.

"Para compensar a este profesorado, este borrador debería revertir los recortes del anterior Gobierno y mejorar un Acuerdo de Itinerancias vigente desde el 2001", explican en el comunicado al tiempo que añaden que "la realidad ha sido otra".

Desde ANPE no esperaban "que el documento presentado aumentara los recortes del Gobierno anterior. Se pretende pagar a los docentes itinerantes sólo el viaje de ida y no el de vuelta, en la mejor de las situaciones; forzar a los docentes a no reducir su horario y conceder, sólo en contados casos, una pobre compensación económica de oficio; o de aplicar las reducciones horarias en los periodos de recreo mientras los docentes se desplazan a realizar sus funciones en otra localidad".

A juicio de este sindicato de profesores, el "único fin" de estas medidas es "continuar y aumentar los recortes educativos y no contratar a profesorado interino para cubrir la reducción horaria de las escuelas rurales, generada por los necesarios desplazamientos a las distintas localidades".

Por último, concluyen que el borrador refleja "la poca sensibilidad de la Consejería" a la que exigen que presente un nuevo documento, que parta del Acuerdo de Itinerancias vigente, pero "con el compromiso y la intención de mejorarlo".