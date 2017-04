Valverde: “El Gobierno de Page es el de la charlatanería política"

Viernes, 28 abril 2017

Según el senador popular, “casi dos años después de que se formara este Gobierno de mayoría parlamentaria, pero no social, desde el PP vemos con preocupación la deriva de un Gobierno con una manifiesta incapacidad de Gestión que tiene graves consecuencias para Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos”.

Está convencido Valverde de que el Gobierno de Page es un fraude “porque no es el Gobierno que quiso la mayoría social de nuestra región, es un gobierno formado por perdedores”. Además, considera que “un gobierno que no gobierna porque no puede es un fraude”.

Miguel Ángel Valverde ha indicado, además, que el Gobierno de Page es el de la “charlatanería política” porque después de dos años de legislatura, solo hemos escuchado hablar de planes y de anuncios para no hacer nada y ahora, salen con la excusa de que no les aprueban los Presupuestos. Está convencido de que Page “pretende y tomar el pelo” a los castellano-manchegos y se ha preguntado cómo es posible que un Gobierno que pretende ser serio eche la culpa a los demás por ser incapaz de gobernar.

En este sentido, Valverde ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha ha ofrecido en reiteradas ocasiones la estabilidad que no tiene el Gobierno de perdedores para dar salida a esta “rocambolesca” y ridícula situación en beneficio de Castilla-La Mancha y de los castellano-manchegos. Así, ha destacado que solo se pusieron dos condiciones, fáciles y simples de asumir: no subir los impuestos, como así quiere hacer Page; y un plan con recursos para solucionar el caos sanitario de la región.

Valverde ha subrayado que Castilla-La Mancha es la que está sufriendo las consecuencias de los escarceos de Page con Podemos ya que nuestra región ha pasado, en un año, de tener 186 millones de euros de facturas sin pagar a proveedores a tener 221 millones, un 18,81% más. Además, ha destacado que mientras la deuda comercial (facturas y ayudas y pagos a entidades y colectivos) del conjunto de España ha bajado en un 7.92%, en Castilla-La Mancha sube un 8.71%.

El senador popular ha indicado también que Castilla-La Mancha tiene más deuda financiera desde que gobierna Page ya que, a finales de 2014, la deuda financiera era de 12.858 millones de euros y, a finales de 2016, de 14.055 millones de euros, un 9,3% más. Además, la deuda por habitante, en diciembre de 2014, era de 6.233 euros y, a finales de 2016, de 6.873 euros, un 10.26% más.

Pero este incremento del gasto no se ha traducido, según Valverde, en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos ya que se han incrementado las listas de espera en los hospitales pese a la “chapa y pintura” de las mismas, somos la quinta región con mayor índice de riesgo de pobreza, el IPC es 3 décimas superior al conjunto de España, y tenemos un 22.5% de paro frente al 18.5 del conjunto de España.

Por último, Miguel Ángel Valverde, que es alcalde de Bolaños, ha asegurado que los ayuntamientos están “realmente asustados” porque temen, no ya solo que no les cofinancien la totalidad de las competencias que corresponden a la Junta, como ya ocurre, sino que les pidan más financiación, como está pasando con los Planes de Empleo.