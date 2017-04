Vaquero ofrece el Parlamento en agosto, "de día y de noche", para alcanzar un acuerdo

Viernes, 28 abril 2017

"No es ese el problema del Parlamento", ha asegurado Fernández Vaquero, que ha indicado que "lo importante en este momento es no cerrar las puertas a nada ni a nadie, lo importante es hablar, lo importante es dialogar". En este sentido, ha asegurado que las puertas del Parlamento "siempre" las van a tener abiertas "para iniciar o retomar los diálogos que en su momento entablamos" no sólo Podemos sino "todo el arco parlamentario, también el PP y el PSOE".

A preguntas de los medios, antes de participar en la entrega de condecoraciones a policías locales de la región en Toledo, el responsable de las Cortes ha destacado que los ciudadanos "se merecen tener unos presupuestos, esta región se merece tener uno presupuestos que consoliden el cambio radical que se está produciendo en positivo y que no se paralice y no haya un antes y un después".

"Necesitamos crecer, estamos creciendo y como consecuencia de ello yo estoy convencido de que si hay que abrir en agosto se abre", ha detallado, recordando que el Gobierno "ha manifestado su intención de seguir trabajando para intentar consensuar y llegar a acuerdos en relación a los presupuestos y las Cortes son receptivas a ese planteamiento", ha subrayado.