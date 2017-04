Manzanares y Soliss FS Talavera se juegan el campeonato en un derbi regional por todo lo alto

Sábado, 29 abril 2017

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 11:00 |

A los de Raúl Aceña no les vale otra cosa que no sea ganar y por más de dos goles al conjunto manzanareño en su campo. Cualquier otro resultado hará campeón al conjunto local.

El Grupo IV de Segunda División 'B' puede tener en la tarde de este sábado a su campeón y ante este hecho luchará el Soliss Fútbol Sala Talavera, quien tiene ante sí su última bala en esta competición, que no es otra que la ganar por más de dos tantos y esperar que su rival y actual líder de la competición, el Manzanares Fútbol Sala, pinchase en los dos duelos siguientes y los de Raúl Aceña lo ganasen todo.

De ser así sería todo un milagro para los talaveranos y una catástrofe de proporciones megalíticas para el conjunto manzanareño. Pero hablar de más allá de lo que ocurra el sábado suena a muy lejos cuando el título podría estar ya sentenciado antes de las 21:00 horas de este próximo sábado. Y es que a los de Talavera de la Reina no sólo no les vale ganar, sino que además tienen que hacerlo por dos o más tantos. Cualquier resultado que no sea ese daría a los de Carlos Sánchez Rozas el título y la única opción que hay para poder pelear deportivamente por el ascenso a la Segunda División (todavía quedará un playoff con los otros primeros).

Pero volviendo a lo que es el partido la verdad es que se presenta como un verdadero partidazo. Las dos mejores plantillas de este Grupo IV, como así lo han demostrado en las 27 jornadas de concurso, se verán las caras por tercera vez en lo que llevamos de temporada. Las dos anteriores se saldaron con victoria manzanareña, la primera de ellas en el Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por un ajustado 3-4. La segunda sería por 1-3 en el Primero de Mayo, una victoria merecida de los visitantes, quienes pusieron más de su parte en ese partido.

Precisamente ese plus será el que tendrán que poner los de Raúl Aceña para esa cita en una cancha que curiosamente se les da bien a los cerámicos, ya que tanto la temporada pasada como la anterior fueron capaces de sacar los tres puntos en juego. Por lo tanto por qué no soñar con esa victoria que permita seguir manteniendo algo de vida en esta competición liguera a la que sólo le restan nueve puntos en juego. De cara a esta interesante cita, el partido de la jornada con mayúsculas, Raúl Aceña tiene varias bajas en su formación. Y es que tanto Chispi como Fonsi volverán a quedar fuera una semana más, como también un Churrero que ha recaído en sus problemas de hombro, y a ellos puede sumárseles Panucci, quien no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros durante la semana. Posiblemente por ello el técnico se podría ver obligado a tirar del conjunto Juvenil y convocar a algún jugador de la cantera. De hecho esta semana han entrenado con el equipo tanto David Yáñez como David Vicente y el primero con toda seguridad entrará en la lista y viajará con el primer equipo.

Por el lado del Manzanares Fútbol Sala, parece que Carlos Sánchez Rozas tendrá disponibles a sus once jugadores de plantel, los cuales llevan una brillante racha victoriosa que se extiende ya a una vuelta y que les ha permitido levantar la desventaja que tenía en la general precisamente favorable hasta entonces a los de Talavera de la Reina, que en esta segunda vuelta no han sido capaces de mantener el nivel mostrado en la primera parte del curso. Este encuentro entre manzanareños y talaveranos, correspondiente a la 28ª jornada liguera en el Grupo IV de Segunda División 'B' y que arrancará a partir de las 18:30 horas en el Pabellón 'Maestro Villatoro' será dirigido por los colegiados José Carlos Cámara Sanz y Ramón Collada Ayuso, ambos de Castilla-La Mancha.