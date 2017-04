Ramos con la soga al cuello y el ridículo de Podemos

Viernes, 28 abril 2017

C.Moral

Talavera ha vuelto a ser protagonista esta semana de la actualidad toledana después de que el partido de Ciudadanos confirmara finalmente la expulsión de los ediles del Ayuntamiento, Jonatan Bermejo y Montaña Palacios. Una decisión que llega con cierta demora pero que no deja de ser necesaria para evitar situaciones de perversión de la democracia. En el mismo comunicado, la formación naranja pedía a los concejales que abandonaran el cargo y entregaran sus actas. Cs ha entendido por fin que la decisión de los ediles solo tiene un nombre, transfuguismo, y que no tiene cabida dentro de un sistema electoral legitimado en las urnas por los ciudadanos. Por su parte, Bermejo y Palacios ya han anunciado que desacatarán la petición de su partido llegando incluso a desafiar a la Dirección Nacional presentando alegaciones contra su expulsión y con la intención manifiesta de agotar las vías judiciales existentes. La pelota está ahora en el tejado del alcalde de Talavera, Jaime Ramos, que debe decidir si continuar conformando un Gobierno con tránsfugas o ser un político a la altura de las circunstancias y anular las responsabilidades otorgadas así como las asignaciones económicas para los dos nuevos miembros de su equipo. Algo que no es peccata minuta, sino que puede traerle consecuencias muy negativas para su gestión. De hecho, el presidente de la Diputación Provincial hablaba ya esta semana de “aislamiento político e institucional a los gobiernos que acogen tránsfugas”. (Ver enlaces de las noticias: http://eldiadigital.es/not/215117/cs-confirma-la-expulsion-de-los-ediles-del-ayuntamiento-de-talavera/, http://eldiadigital.es/not/215241/-la-expulsion-de-bermejo-y-palacios-de-cs-solo-afectara-al-grupo-municipal-/ y http://eldiadigital.es/not/215299/gutierrez-tener-transfugas-en-ayuntamientos-supone-aislacionismo-institucional-/).

El ridículo de José García Molina



Otro de los temas candentes de estos días en la provincia de Toledo ha sido el anuncio de Podemos de acudir al Parlamento Europeo para forzar la Comisión de Investigación para esclarecer el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña. El paso de la formación morada refleja, una vez más, su política a golpe de titular. Y es que fue precisamente su líder, José García Molina, quien resultó elegido para presidir este órgano gracias a una alianza con el PSOE y quien posteriormente recibió la sugerencia de convocarla hasta en seis ocasiones. Por lo tanto, la responsabilidad de que la Comisión siga sin convocarse hoy recae tanto en él como en el partido que preside las Cortes. De ahí que las demandas de García Molina no respondan más que a su constante pretensión de exhibirse como justiciero y consiguiendo únicamente convertirse en algo caricaturesco. (Ver enlace de la noticia: http://eldiadigital.es/not/215010/podemos-acudira-a-europa-para-forzar-la-comision-de-investigacion-/).

García-Tizón o cómo vanagloriarse de una mala gestión



Y esta semana hemos asistido atónitos a algo insólito a lo que los ciudadanos no estamos acostumbrados cuando vemos que un político reconoce públicamente y se vanagloria del despilfarro económico que realizó mientras ocupaba un cargo público. Ha sido el caso del ex presidente de la Diputación Provincial y actual presidente provincial del PP, Arturo García-Tizón, quien no ha dudado en confirmar que gastó ni más ni menos que 500.000 euros de dinero público en una ganadería de reses bravas. Algo ineludiblemente necesario en los tiempos que corren y que, en cualquier caso, debe anteponerse a las carencias de la ciudadanía. (Ver enlace de la noticia: http://eldiadigital.es/not/215066/garcia-tizon-pp-gasto-mas-de-500-000-euros-en-adecuar-el-borril/).

Y mientras Milagros Tolón confía en la providencia para solucionar los problemas del amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia, han sido los propios vecinos los que han decidido dar la cara para mostrar su indignación ante lo que consideran una “falta de compromiso” por parte de las autoridades. La Junta pide confianza a los vecinos, pero es normal sentir desconfianza cuando el problema medioambiental viene desde el año 2004 y cuando la falta de compromiso de los políticos se hace evidente. (Ver enlace de la noticia: http://eldiadigital.es/not/215080/la-asociacion-de-vecinos-el-tajo-detallara-donde-hay-amianto/).