El PP de C-LM afirma que las ayudas por ZEPA del Gobierno regional "son un engaño"

Según ha explicado, García-Page ha enviado a unos "emisarios" a determinados pueblos de la región para "apuntar en una libreta", a un millar de agricultores afectados por las ZEPA y prometerles una ayuda económica de 208 euros por hectárea, "sin informarles de que la aceptación de esta ayuda supone adquirir un compromiso de cinco años en los que estarán obligados a cumplir numerosas limitaciones y restricciones en sus explotaciones agrarias".

El procedimiento empleado, según el PP, para otorgar estas ayudas es, en su opinión, "completamente irregular y un escándalo sin precedentes en la región". Es la primera vez que se conceden ayudas agrarias de fondos comunitarios "a dedo", ha informado el PP en nota de prensa.

Lola Merino ha explicado que a estos mil agricultores, García-Page "les ha prometido ayudas por un importe de 32 millones de euros, lo que supone un engaño manifiesto ya que, según ha trasladado la Comisión Europea al Gobierno regional, el Ejecutivo autonómico solo cuenta con 18 millones de euros de fondos comunitarios", lo que supondrá, según el PP, "que la mitad de ellos se quedarán sin ayudas y con los compromisos medioambientales adquiridos".

Además, la diputada regional ha aclarado que, en el decreto del Gobierno regional, aparece una disposición que señala que estas ayudas estarán condicionadas a la aprobación definitiva de la modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, y "no se podrán resolver ni notificar las resoluciones de concesión de ayuda en tanto no se produzca la aprobación del referido programa". "Esto significa que los agricultores elegidos a dedo no tienen garantías de que estas ayudas se vayan a resolver y a pagar", ha afirmado.

Ante este procedimiento "insólito", la diputada regional ha exigido a al presidente regional que derogue el Decreto y "publique una convocatoria de subvenciones abierta a todos los agricultores y ganaderos de la región afectados por las zonas ZEPA en la que se establezcan claramente los requisitos, obligaciones, plazo de presentación de solicitudes con concurrencia competitiva y con un presupuesto de crédito garantizado".

Además, Merino ha exigido al jefe del Ejecutivo que incorpore todas las ZEPA de Castilla-La Mancha afectadas por el Plan de Gestión y "no solo una parte de ellas ya que ha dejado fuera a los agricultores y ganaderos de las provincias de Ciudad Real y Cuenca que no pueden acceder a estas ayudas".