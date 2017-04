Tenemos necesidad de Dios

Sábado, 29 abril 2017

BLOGS | ELDIAdigital.es

Alienados y acosados hoy por necesidades humanas y temporales, predominan el olvido, la indiferencia y la negación de Dios, viviendo como si no existiera, Pero el deseo de la liberación del hombre, por el desarrollo científico y el bienestar económico, no se consigue negando las verdades absolutas y los valores cristianos. Al contrario la negación de Dios ha llevado a las tiranías más degradantes del s. XX contra él, basadas en el absolutismo del poder humano y despótico, sacrificando a millones de seres humanos, por regímenes tiránicos.

Las democracias hoy tienen el peligro de seducir; pero atropellando los verdaderos valores humanos y cristianos, falseando o negando la verdad de Dios, la verdad y dignidad del hombre, se sacrifican a favor de proyectos inhumanos; el hombre sin Dios sería el superhombre, engañado y reducido a nada: con pérdida del sentido y negación de la inmortalidad; la eternidad así sería como el instante eterno que se recuerda en la historia. Con la eliminación de Dios, el hombre no se libera, queda como esclavo del mundo y de sus servidumbres, por el consumismo y la tiranía económica. La dignidad humana está vinculada a Dios, como los superiores de la creación visible y únicos capaces de conocer al Creador. “El drama del humanismo ateo” es carecer sentido para vivir, sin dignidad personal ni esperanza para el hombre.



“Sin el cristianismo no habría sido posible la Ilustración, ni el liberalismo, ni la democracia, Por eso decía Ortega y Gasset que la modernidad es fruto tardío de la idea de Dios” Y si Dios no existe todo está permitido, incluso la barbarie”(Dostoievsky) El cristianismo no obstaculiza la democracia, sino que la hace posible; arraiga en un suelo fertilizado por el ideal cristiano o influenciado por él. La distinción cristiana entre el poder espiritual y temporal, es la mejor barrera contra el despotismo. Si ambos poderes están en una sola mano, el autoritarismo se impone. La teocracia no es resultado de la religión; sino su error y mala interpretación de algunas religiones.

La crisis de Europa y el mundo occidental, tiene relación con la pérdida de vigencia social del cristianismo. El ateismo se identifica con el pos-humanismo. El humanismo ateo es contradictorio, si miramos a nuestro alrededor, la crisis moral es consecuencia también religiosa. No es posible conservar los valores y principios si se destruyen sus fundamentos. No hay progreso sin Dios. Cabe hablar de un “regresismo” ateo. Las sociedades democráticas podrían conducir alternativamente a la libertad o a la servidumbre, a la civilización o a la barbarie, al bienestar o a la miseria. La democracia en si no garantiza la libertad, la civilización y el bienestar. Sin Dios, se abre el camino hacia esos males para el hombre y para la sociedad. Prescindir de Dios no lleva al superhombre, sino que se degrada.”



Los cristianos tenemos que ser luz, trasmitir esperanza y alegría fundada en Cristo, su Evangelio es la buna noticia para la humanidad. Es necesaria la Palabra, el testimonio, la ejemplaridad y la oración. Se necesita la verdad de la fe, el consuelo de la esperanza, y la compasión y misericordia de la caridad, para educarnos y cultivarnos con las virtudes teologales y cardinales, ceñidas todas por el amor que procede de Dios.

En la cultura actual hay que proclamar la espiritualidad vinculada a los valores del espíritu edifica el Reino de Dios.

Los Seminarios diocesanos cultivan y forman a los sacerdotes, para responder a la necesidad de Dios y ser ungidos y enviados como servidores de la verdad suprema, de la compasión y la alegría. La ciencia y la cultura y las posibilidades técnicas, muestran la grandeza de la creación y ayudan a conocer a Dios, útiles para dialogar y hacer sentir a los hombres que somos hijos suyos. No superhombres