Dios en la cultura hoy

Sábado, 29 abril 2017

Es necesario situarlo en cultura de nuestra sociedad cristiana, tan llena de signos externos, que no se viven ni en la intimidad de las conciencias, estando Dios presente en todas partes y cuando la ciencia nos asombra ante las maravillas de la ceración en su pequeñez y grandeza, obsesionados por los bienes materiales y la tecnología, somos incapaces de eliminar la mentira, la injusticia, el odio, la violencia, la soberbia humana y la vaciedad de todo nos seducen. Los grandes ideales parecen agotados, son como espejismos de valores efímeros para seguir viviendo sin pensar en el sentido de la vida ni en la eternidad, unida a la inmortalidad del alma, afirmada ya antes del cristianismo. La verdad, el bien y la belleza – referencias de la cultura – culminan en el fundamento de la realidad que es Dios. Conviene que entendamos el significado de la educación y de la cultura.

Una cosa es ayudar a la persona a lograr lo mejor de si misma; y otra es la cultura como resumen de lo que los hombres han acumulado en la Historia, mediante el cultivo de las aptitudes y de las actitudes, del trabajo y de las relaciones humanas, del dominio de si mismo y sobre la naturaleza, del ejercicio de las virtudes morales, el servicio al bien común y de las virtudes teologales expresión de la religiosidad. La fe cristiana es la gran referencia de nuestra cultura cristiana.”Si todo hubiera terminado con la muerte de Cristo; en Él tendríamos nada más que un ejemplo; pero esto no podría generar nuestra fe” La Resurrección de Cristo, es el fundamento de nuestra fe”(S.Pablo) Pues en Él la muerte ha sido derrotada y para nosotros, su victoria es también nuestra.



​El cristianismo se implantó en el Imperio Romano asumiendo y purificando su cultura y desde ella influyó en el mundo, no por la violencia, sino por la dignificación de la persona humana: “no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino que todos sois iguales.” Las luchas de gladiadores diversión de la plebe retrocedieron, el infanticidio tolerado provocó la estimulación de la natalidad. En tiempo de Juliano el Apóstata, los cristianos no huyeron abandonando a los contagiados y a los muertos, practicaron el amor, la misericordia y la esperanza, en aquella sociedad sin moral. Los cristianos imitaban a Cristo que “siendo Dios no se acogió a su condición como tal, sino que se hizo esclavo hasta la muerte de Cruz”(Flip.2.5-8). Después hundido el Imperio los Hispano- romanos y cristianos se unieron en sal III Concilio de Toledo a.589, después asumirán las leyes romanas, los benedictinos con el “ora et labora” salvarán lo valioso tomado de los libros. Tras el esplendor de la Iglesia visigótica con S. Isidoro, llegaron el islamismo que motivó la Reconquista, las Escuelas y Universidades y la evangelización de América, las rivalidades europeas y la Unión Europea necesaria en dificultades.

Pero tres dimensiones afectan a la cultura europea: La antropologíca religiosa parte Cristo y de la Escritura, expresada en cultura, arte y ejemplaridad. La Individual es universal, que asume todas grandezas y humillaciones humanas. Y con la singularidad, Cristo estará con nosotros siempre. Estamos en un “cambio de época”1) Nos arrastra lo económico y el bienestar” 2) Atrapados por la globalización de los mercados. 3) Con movilidad de capitales. 4) Todo lo encomendamos y exigimos al Estado. 5) Vivimos en la edad de las comunicaciones, en relativismo y menosprecio de la verdad. Si necesitamos y buscamos la verdad de Dios, con las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad - junto con las virtudes morales: (prudencia, justicia, fortaleza, templanza y humildad) - debemos hacer que la Iglesia, en sus instituciones y con su ejemplaridad, en Universidades, Seminarios, escuelas y parroquias, hagan lo de siempre estar presente en la cultura, y purificarla desde una instancia superior, practicando que la primera forma de amar es comunicar la verdad y practicar la justicia.