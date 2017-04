“C-LM está acostumbrada a ser bipartidista y todavía lo sigue siendo”

Domingo, 30 abril 2017

Entrevista a Ana Rosa Quintana, UPyD

REGIÓN | ELDIAdigital

Ana Rosa Quintana es una prometedora joven que llega al mundo de la política desde su trabajo como investigadora. No le gusta considerarse una política al uso puesto que no vive de ella, más bien se considera una ciudadana normal con ganas de cambiar las cosas. Apuesta por la colaboración entre las distintas fuerzas políticas y cree que UPyD todavía tiene un papel importante por jugar manteniendo su estilo de siempre, luchando sin tregua contra la corrupción.



¿Por qué decidiste dedicarte a la política?



Yo realmente no me dedico a la política. Soy una ciudadana común que me implico un poco más pero no vivo de la política sino de mi trabajo. Esto es un plus por mi implicación porque quiere que las cosas sean un poco mejores.

UPyD llegó a ser hace años la cuarta fuerza política más votada y súbitamente se desplomó. ¿A qué fue debido?

Hay una parte cuya responsabilidad es nuestra por no llevar a cabo una política de comunicación adecuada, pero también es cierto que por tener esa fuerza y luchar contra la corrupción éramos un partido que no era bien visto por las élites políticas y económicas del país. Se hizo un trabajo desde muchos campos que nos ha hecho mucho daño. Sin embargo, desde UPyD no queremos responsabilizar exclusivamente a factores externos pero lo cierto es que el trabajo que se hizo de oposición en medios por poderes económicos en medios de comunicación fue muy fuerte. Fuimos el partido que más duramente atacó a la corrupción, lo que se sigue viendo en casos que ahora están en los juzgados y que fuimos quienes los denunciamos.



¿Cuál es la situación actual del partido a nivel nacional?

Tuvimos un congreso ordinario en enero donde se eligió una nueva dirección bajo la persona de Cristiano Brown como portavoz nacional y estamos reestructurando y volviendo a entrar en la actividad diaria de la política nacional como mejor podemos dentro de la situación que, tanto Podemos como Ciudadanos, nos dejan debido al colapso informativo que hay. Seguimos trabajando con causas que siempre nos han significado.

¿Y la situación en Castilla-La Mancha?

Ahora he tomada las riendas de la coordinación territorial y estamos comenzando a tener reuniones con el Gobierno sobre un tema que nos preocupa mucho como es el futuro de un año en un punto de crecimiento de Castilla-La Mancha que no tiene presupuestos. Para nosotros lo que ha sucedido con este asunto es muy grave porque va a paralizar el crecimiento de inversiones en la región ahora que estábamos repuntando.

En este asunto, ¿sobre quienes arrojan ustedes la responsabilidad, sobre el Gobierno o sobre Podemos?

Nosotros ya hemos tomado posición. Lógicamente la responsabilidad del último momento es de Podemos que no pensó en los castellano-manchegos. Ya lo he comentado en varias ocasiones, no se trata de una deslealtad hacia el PSOE, donde pueden tener diferencias partidistas, ha sido una deslealtad hacia los castellano-manchegos. Después de haber presentado enmiendas, haberlas negociado y aprobado, que en el último momento por veinte enmiendas paralicen la ley más importante dentro de un curso político es muy grave.

¿Qué expectativas tienen en la región para las próximas elecciones?

Cada día que pasa son mejores, por varios motivos. Somos necesarios como tercera fuerza política en una región acostumbrada a ser bipartidista y que ahora mismo lo sigue siendo. Aquí todavía no han llegado unas Cortes con verdadera diversidad de opiniones y donde se trabaje llegando a acuerdos. Por otro lado, los nuevos partidos que han logrado entrar en ellas, como Podemos, se está viendo que no están trabajando por los castellano-manchegos. Veo más que trabajan por sí mismos y por sus candidatos que por nosotros. Y eso al final la ciudadanía lo verá y será consciente de que UPyD sigue defendiendo los mismos principios en Castilla-La Mancha, en el País Vasco y en cualquier punto de España y que somos necesarios. Creemos que somos importantes y que en las próximas elecciones podemos lograr representación y vamos a ir a por ello.



Además de los presupuestos, ¿habló de algo más con el vicepresidente del Gobierno en la reunión que celebraron?

En esa ocasión no. Antes sí nos habíamos reunidos para hablar de la futura reforma del Estatuto pero en esa ocasión el tema fue los presupuestos, cómo afectaba el rechazo y cómo había sido la situación que había llegado a este punto.

¿Son más partidarios de seguir con unos presupuestos prorrogados o aprobar unos nuevos?

Es fundamental que se trabaje por sacar unos nuevos. La prórroga de los de 2016 reducen considerablemente las inversiones y tenemos pendientes la aprobación de los presupuestos nacionales donde ya hay una subida de los salarios a los funcionarios que afectarían a las cuentas regionales con una reducción mayor de otras partidas como infraestructuras. Nosotros pedimos y esperamos que tanto Podemos como el PSOE comiencen a trabajar y lleguen a un punto en común. No creo que las diferencias sean tan grandes como para que no se puedan encontrar.



¿Excluye usted una cooperación con el Partido Popular?

No, desde luego. Lo lógico sería que trabajaran los tres partidos que votaron los ciudadanos. Pero lo cierto es que hasta ahora el trabajo entre PP y PSOE no ha existido, ha habido siempre una clara oposición. Ojalá trabajaran juntos pero lamentablemente no se piensa en lo que más interesa a los ciudadanos sino, muchas veces, pensando en lo que más les conviene en unas futuras elecciones.



¿Qué modificarían en el Estatuto de Autonomía?

El principal punto que queremos modificar es la Ley Electoral, tanto en el número de parlamentarios como con la existencia de una circunscripción única. Queremos que cada castellano-manchego tenga la misma representación en la elección de los representantes.



¿Consideran que se deberían aplicar estos criterios a nivel nacional?

Sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos defendido y buscado que cada español tenga el mismo valor en algo tan importante para la democracia como es elegir a tus representantes. No entendemos que porque vivas en Cataluña o País Vasco tu voto valga más que el de un ciudadano en Castilla-La Mancha. Siempre lo hemos defendido y hemos sido los primeros en pedirlo en el Parlamento.



UPyD siempre ha abanderado la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se sienten con este goteo constante de casos cada día?

Nos sentimos como los ciudadanos. Nosotros no vivimos de la política y sentimos las mismas reacciones que cualquier otro, engañados, defraudados y decepcionados con parte de la representación política que hay en este país. No todos los políticos son corruptos pero por desgracia un porcentaje importantes sí. Como partido que lleva muchos años luchando contra la corrupción, y sabemos lo que hay, nos lo esperábamos, aunque es un poco lamentable tener que decirlo. Algunos de los casos que han salido ahora a la luz pública fueron denunciados por nosotros como el caso del Canal de Isabel II ya lo habíamos denunciado en la Asamblea de Madrid cuando teníamos representantes. No es algo que nazca ahora, lo denunciamos pero no interesaba que saliera entonces. Hemos actuado como motor para que la Fiscalía investigue muchas de estas situaciones.