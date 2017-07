El Circuito de la Diputación Albacete llega a su ecuador en El Salobral

Sábado, 1 julio 2017

Polideportivo: Atletismo Popular

El XVII Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por la Diputación de Albacete, cumplirá su carrera número 24 en El Salobral el domingo, llegando de este modo a la mitad de este calendario del atletismo popular que propone 48 pruebas a lo largo del año. El evento comenzará a las 10:00 de la mañana, con un trazado de 10.000 metros de distancia.

Hasta el momento, tan sólo ocho atletas han finalizado todas las carreras celebradas: Anastasio Pérez (Tres Leguas de Villamalea), Juan José Rubio (C. A. La Gineta), Manuel García Poveda (Don Quijote Albacete), Luis Jiménez Fernández (C. A. Tarazona), Juan Miguel Rodríguez García (Tres Leguas de Villamalea), Miguel Ángel Bueno Ramos (Vinos Mahora), Emilio Leal Utiel (C. A. 27 de Agosto de Madrigueras) y José Llorens Muñoz (C. A. Antonio Amorós de Caudete). La X Carrera Popular de El Salobral contará con 450 atletas en la línea de salida, valientes deportistas que tendrán que afrontar un sofocante calor sobre un trazado donde normalmente apenas se mueve una brizna de aire. Por este motivo, la organización suele disponer de abundantes puestos de agua en los puntos kilométricos 1, 3, 4, 6, 8, 9 y meta, e incluso de algún tramo regado con lluvia artificial para refrescar a los corredores.

El eje central de la carrera se encontrará en las instalaciones deportivas de El Salobral, con salida y meta en la Calle de La Fuente, junto a la piscina. Allí se instalarán los vestuarios, aseos y duchas, las mesas para la recogida de dorsales, oficina permanente para inscripciones de última hora e incidencias, carpa de cronometraje, megafonía y speaker, puesto de asistencia sanitaria, pódium para la entrega de trofeos y avituallamiento de meta.

Los tres primeros corredores de la clasificación general, discapacitados y locales recibirán un trofeo, además de un jamón para el primero, un queso manchego para el segundo y un saco de patatas para el tercero. Además, todos los atletas inscritos serán obsequiados con una bolsa de regalos compuesta por una botella de vino y una bolsa de patatas de la tierra.