Viernes, 30 junio 2017

Educación

Toledo | El Día

Sus compañeros de centro se reunieron en una cena proyectando un vídeo y escenas de su vida personal y profesional recibiendo regalos como un ordenador portátil y vales para viajar. Es norma en él regalar un cuadro pintado a plumilla de Toledo a todos los que se jubilan, ya que es un artista y capaz de realizar buenos trabajos. Sus compañeros destacaron su profesionalidad, lealtad y sencillez y que nunca ha querido figurar ni sr relacionado con su hermano el político y presidente de nuestra región. Estuvo acompañado también por su esposa. Él agradeció haber nacido en Toledo y haber sido maestro, “profesión que me ha gustado mucho y me he sentido muy querido y aceptado”.