Nacho Hernando: "Varias leyes están en pista de despegue"

Sábado, 1 julio 2017

Región

REGIÓN | El Día

En una entrevista con Europa Press, Hernando ha repasado los principales hitos en los primeros dos años desde que García-Page tomó posesión y de las siete consejerías. De este modo, ha apuntado sobre la cartera de Educación, Cultura y Deportes que su titular, Ángel Felpeto, "está haciendo una labor inmensa" al frente.

"Es una persona que consigue resolver problemas, y cuanto más bajito habla, más convence. Ante la adversidad mantiene la calma y siempre consigue crear un clima de entendimiento", ha apuntado Hernando, quien ha destacado como logro reciente en la materia el hecho de que más del 90 por ciento de padres y madres de la región hayan conseguido la primera opción de escolarización para sus hijos.

La línea de acción en materia educativa pasa según Hernando por "compaginar derechos de docentes pero primando el bienestar y mejora del alumnado". "No es una cosa en vez de la otra, ha de ser de manera conjunta", ha afirmado, asegurando que la intención es dedicar a Educación "el mayor énfasis en el proceso de recuperación".

Sobre el quipo de Sanidad que dirige Jesús Fernández Sanz, ha puesto el acento en que se ha logrado "humanizar el servicio de atención en hospitales y centros de salud", y la previsión ahora es "mejorar las tres grandes patas que sujetan al sistema, como son las infraestructuras, el equipamiento tecnológico y mejorar la seguridad laboral de los profesionales".

FOMENTO, AGUA Y REUNIONES CON LEVANTE

Sobre la Consejería de Fomento, ahora asumida por Agustina García Élez tras el fallecimiento de Elena de la Cruz, ha aseverado que se trata de una de las consejerías "más damnificadas" por la falta de presupuestos en 2017, ya que "iba a ser muy reforzada".

Además, ha indicado que la situación de partida cuando se llegó al Gobierno estaba marcada por "el abandono a varias infraestructuras" por parte del PP en la pasada legislatura; a lo que ha añadido que se está haciendo "un gran trabajo en materia de vivienda", destacando como éxito más relevante "que ninguna de las personas desahuciadas que se ha acercado a una oficina antidesahucios se haya ido sin respuesta".

La gestión de la crisis del agua en los pantanos de cabecera del Tajo ha sido uno de los aspectos que más trabajo ha requerido. En este punto, ha valorado que este Gobierno ha impulsado "un planteamiento no hostil y conciliador" con los colectivos en defensa del río, tras lo que ha avanzado que ya "hay predisposición" por parte de los gobiernos de Murcia y Comunidad Valenciana para fijar encuentros que sirvan para lograr una postura común para arreglar el conflicto.

HACIENDA Y AGRICULTURA

Ha tenido palabras para el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, de quien ha dicho "tiene la ventaja de que le da igual a qué adversidad enfrentarse, porque está siempre de buen humor".

En la misma línea, ha insistido en que se trata de un consejero "brillante" y "que se cree a pies juntillas el discurso de la recuperación de los derechos de los funcionarios".

"Se nos ha criticado con más o menos motivos que estemos o no recuperando recortes anteriores. En cualquier caso partimos de la base de que nosotros no los hemos hecho", ha subrayado, apuntado como mérito de Ruiz Molina que "es el único consejero de Hacienda de la historia que cumple con el objetivo de déficit".

Francisco Martínez Arroyo, en su condición de consejero de Agricultura, es para Nacho Hernando "una persona muy respetada desde el punto de vista técnico y sabe mucho del tema que le ocupa".

Del solanero ha destacado además que "está en permanente movimiento" y "gestiona de manera muy positiva los fondos europeos" destinados al campo.

Otra logro en su gestión, según el portavoz gubernamental, es que "está consiguiendo un fuerte componente de igualdad" en el campo, y que en la incorporación de nuevos agricultores al sector primario "está apostando por una discriminación positiva" hacia las mujeres.

BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMÍA

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, es para Nacho Hernando "una persona digna que trabaja por la dignidad de las personas dentro de una Consejería muy complicada".

Así, ha celebrado que "haya conseguido resolver casi todas las solicitudes de evaluación de la dependencia que se encontró sin resolver", algo que "avala el trabajo de todo el equipo".

La responsable en materia de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha sido una gestora pública que "ha conseguido conectar con todo aquel que se le ha acercado", sobre todo "con los mayores aliados del Gobierno", como a su juicio son "los empresarios y los agentes sociales".

La medida estrella en este campo para Hernando es el Plan de Empleo, que con el timón de Patricia Franco "ha conseguido que más de 20.000 personas salieran de la cuneta social".

VARIAS LEYES EN "PISTA DE DESPEGUE"

Si el Gobierno consigue que las Cortes aprueben en un segundo intento el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017, Hernando ha avanzado que hay "varias leyes en pista de despegue" y ya perfiladas para arrancar el trámite parlamentario.

Así, ha repasado textos como el de la Ley de Caza o la Ley de Violencia de Género, aseverando en todo caso que serán las leyes de corte más social y las que estén orientadas a generar empleo las que se colocan en primera línea de salida.

"Pero es evidente que mientras no se apruebe el presupuesto, lo que no vamos a hacer es plantear nuevas leyes porque todas dependen de las cuentas. Aprobar leyes sin recursos no tiene sentido", ha dicho.