Carta a los gays: No me gustáis

Siempre he pensado que los gays y las lesbianas son diferentes a los demás: A menudo tienen problemas en su entorno laboral, se asustan fácilmente ante situaciones desconocidas, dudan antes de tomar decisiones importantes, se entregan demasiado en el amor, y son extremadamente sensibles. Por eso no me gustan los gays.

No me gustan. Me encantan. Me encantan porque, pese a ser tan iguales al resto, merecerían gozar de la virtud de sentirse diferentes. Porque lo normal abunda y lo diferente es especial. No queráis ser iguales. Buscad siempre aquello que os haga seres singulares y no os sintáis menos que nadie por ello.



Y os preguntaréis. ¿Qué distingue a un gay o una lesbiana de un heterosexual? ¿Por qué deben sentirse diferentes y no sentirse menos pese a todo?



Llevo varios días pensando en por qué debe celebrarse el Día del Orgullo. Siendo generalistas (algo prohibido para los periodistas) me atrevo a afirmar que no existen razones de peso para pensar que los gays y las lesbianas sean rechazados por una mayoría de la sociedad. Hoy en día, y tras muchos años de lucha por la normalización, la integración es prácticamente plena. Los únicos escollos que quedan son aislados y avergüenzan.



Si esto es así y la integración va viento en popa, ¿cuál es la razón por la que todavía hay personas que no se atreven a disfrutar públicamente de su condición sexual? No me refiero a exhibirse sobre una carroza por las calles del centro de Madrid, sino a vivir libremente amando independientemente del sexo o el género. ¿Por qué hay gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que sufren lo indecible y prefieren ocultar su realidad a los demás por miedo al rechazo? Ellos son la auténtica razón de la celebración del Día del Orgullo. La lucha interior de todos ellos, el dolor diario de salir a la calle vistiendo de un color que no es el suyo, su miedo a ser rechazados por sus seres queridos, su angustia es lo que les distingue de los demás y la razón por la que todavía hoy debe celebrarse este día.



No están mal los conciertos, conferencias, exposiciones, y todo el largo etcétera de actos que se organizan para conmemorar el Día del Orgullo LGBT. Sin embargo, no hay que olvidar que los auténticos protagonistas de la efeméride no se encuentran subidos a una carroza o portando una bandera multicolor. Los verdaderos protagonistas están viviendo vidas que no les pertenecen y en las que no se sienten plenos. El orgullo debería estar en todos ellos.