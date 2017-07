Page: "Me voy a dejar la piel para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno"

Sábado, 1 julio 2017

Ha hecho estas manifestaciones en Valdearenas (Guadalajara), donde el PSOE ha querido celebrar una fiesta con motivo del 80 aniversario de la Federación Provincial del partido en Guadalajara, y allí, tras reconocer públicamente que apoyo en las Primarias a Susana Díaz, ha querido dejar claro que estará con su secretario general, Pedro Sánchez, para recuperar el Gobierno.

En su intervención, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha ha asegurado que en España hay "ansias" de cambio, y "si no nos rompemos y hacemos las cosas bien, el PSOE volverá al Gobierno mucho antes de lo que pensamos".

García-Page ha querido resaltar el trabajo del partido, "antes, a las duras" y "después, a las maduras", una formación que en el caso de Guadalajara, "ser socialista es un poco más difícil que en otros sitios de España", una provincia "difícil y áspera", ha afirmado en referencia a lo que cuesta a veces conseguir representación en algunos sitios.

Ha aprovechado también su intervención para manifestarse orgulloso de que hoy haya dos o tres millones de personas en Madrid celebrando "algo que ha costado décadas en conseguir que es el orgullo a la no discriminación sexual", y de que España se haya puesto a la "vanguardia" con una legislación "avanzada y moderna que la ha situado entre los primeros países en este avance".

En alusión a la memoria histórica, se ha mostrado también satisfecho de que el PSOE sea un partido que "tiene memoria y que no olvida", pero también de ser una formación que "no se alimente ni viva del odio social ni del rencor, algo que no pueden hacer otros", ha precisado.

NUNCA CONFRONTACIÓN

"El PSOE no está para que en España se haga permanente una división entre dos mitades y lucharemos para que este país no vuelva a tener nunca confrontación", ha apostillado el también presidente de la región.

García-Page ha hilado con que algunos partidos que "van de nuevos y de modernos" se olvidan en cambio de criticar a otros países que bajo el pretexto de la igualdad son "dictaduras".

Ante la presencia, entre otros, de Magdalena Valerio, que forma parte de la Ejecutiva Federal nombrada por Pedro Sánchez, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha querido pedirle que como se va a ocupar del Pacto de Toledo, que aunque se trabaje en mejorarlo, que siga teniendo este mismo nombre.

El líder socialista en la región ha aprovechado también este acto para señalar que la próxima semana se cumplen dos años de mandato. "Solo quiero decir que mi mejor celebración será poder presentar de nuevo a la sociedad de Castilla-La Mancha un proyecto de presupuestos que tiene por objeto reconstruir la Sanidad, Educación y las prestaciones sociales" en la región.

En este sentido ha reiterado su compromiso para que en estos cuatro años se pueda recuperar "todo lo destrozado". "Estoy plenamente convencido de que podemos", ha dicho.

PARTIDO "JUNTO Y UNIDO"

Un acto en el que también ha tomado la palabra el secretario provincial del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, quien ha pedido a todos los asistentes "ponerse detrás" del secretario general Pedro Sánchez porque el "partido tiene que estar junto, unido y funcionar para progresar en un futuro".

Por su parte, Valerio ha disculpado la ausencia de Sánchez, que estaba invitado a este aniversario en el que se ha rendido homenaje a socialistas de la provincia de Guadalajara como Gregorio Tobajas, Marcelino Martín, Baldomero Alcalde o Timoteo Mendieta.

La primera Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, presidida por Gregorio Tobajas, la integraban además de él, Julián Freijó, Almonario Martín, Elicio Dombriz, Román Esteban, Benito España y Baldomero Alcalde.

La agrupación local del PSOE en la capital se fundó en octubre de 1980 y fue la segunda de toda España sólo por detrás de la de Madrid; las agrupaciones más antiguas de la provincia son las de Orea (1915) y Matillas (1920).