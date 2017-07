La “Delicia de Pez Mantequilla” del Mirador de la Mancha, mejor tapa del II Concurso Provincial

Domingo, 2 julio 2017

Su chef, Javier Donaire Martín, recogía de manos del concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera, el título que acredita que su propuesta de “Delicia de pez mantequilla con base de cebolla caramelizada y nabo daikon” cómo la Mejor Tapa de la Provincia, dotada con 1.000 euros de premio y diploma.

Donaire se mostraba “muy contento, y que no lo esperábamos, hemos venido a hacer una tapa que estuviese buena, un poco arriesgada porque hemos apostado por el pescado, y al final al jurado le ha gustado la tapa. Hemos conseguido lo que perseguíamos: sorprender por lo que muy contento”.

El responsable de “El Mirador de la Mancha” reconocía que el concurso tiene una buena organización, por lo que felicitaba al Ayuntamiento. “El año pasado no estuve y me he quedado muy sorprendido por la organización, todo muy buen planificado, y mucha gente”.

El jurado, conformado por José Luis Murcia, periodista especializado en gastronomía y vinos; Almudena Vicario, profesora de cocina del IES “Santa María de Alarcos”; Cinthya Moyano, profesora de la EFA La Serna de Bolaños; Joaquín Muñoz Coronel, miembro de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y Eva María Massias, Dulcinea 2016, han recorrido las 9 “food trucks” instaladas en la Plaza Mayor para analizar el servicio, y tras catar la decena de propuestas culinarias han otorgado los premios.

El segundo premio, dotado con 750 euros y diploma, ha sido para el restaurante “Latitud” de Ciudad Real, con su “cochinillo a baja temperatura con mahonesa de kimchi, alga wakame y salmorejo de mango y soja”. El tercer premio ha recaído en el establecimiento “El Comendador” de Puertollano, con su “Chivito de ternera tiernizada en pan dulce con chimichurri y salsa de apio”, y consiguiendo 500 euros y diploma.

El concurso ha estado amenizado durante estos días por grupos locales de música, con la actuación de Diego Jiménez (saxo), Drop Dooen, Los Ayatolas del Rock, Black Wannabes, La Mancha Satellites, Suicide Band, Despacito y al Compás, Lullabies y Sito Maya y Palomi.

El concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera reconocía que esta edición ha sido más exitosa que la del año pasado, por lo que habrá una tercera edición el año, que viene ya que la respuesta del público de Ciudad Real ha sido muy buena”.