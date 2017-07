La banda irlandesa de grunge-pop OTHERKIN actuará en Madrid y Barcelona en noviembre

Domingo, 2 julio 2017

MÚSICA | Judith Mateo

Formado en Dublín en 2014, con sus componentes unidos por su admiración por The Clash, Queens Of The Stone Age, Ramones y Blur, el grupo se limó primero los dientes en el circuito de bares local antes de entrar en el de festivales irlandeses (Longtitude, Electric Picnic, Hard Working Class Heroes, Other Voices...). Tras un par de singles autoeditados, lanzaron el sencillo de grunge-pop "AY AY", que llamó la atención del reputado sello indie de su país Rubyworks a principios de 2015. Llegó entonces un EP de cuatro cortes ("The 2001 EP") que les hizo debutar en festivales ingleses de talla XL, como los de Reading y Leeds, y protagonizar su primera gira por Inglaterra. A eso hay que sumar el apoyo de BBC Radio 1, Radio X y MTV Rocks. Otro EP ("The New Vice EP") supuso una más sólida aún declaración de intenciones, con mayor seguimiento radiofónico y sus primeras picas en la Europa Continental (la emisora holandesa 3FMescogió su concierto como uno de los cinco mejores del Eurosonic 2016). En el verano de 2016, turno para más festivales (no solo en el Reino Unido, también en Holanda, Francia y Alemania), donde su salvaje directo fue recogiendo un saco de buenas críticas ("un directo feroz, himnos infecciosos", NME dixit). Entre sus highlights, abrir para Red Hot Chili Peppers en un macroconcierto al aire libre de estos en Belfast.



Su esperado LP de debut, titulado "OK", se publicará el 29 de septiembre.