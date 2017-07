El PP tacha el acercamiento de Page a Sánchez de "podemización"

Lunes, 3 julio 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

En rueda de prensa, ha vuelto a retar al Gobierno para que realmente las convoque, ya que el PP "no tiene ningún problema", mientras que el PSOE, con el presidente Emiliano García-Page, "lleva dos años de retroceso, destrucción y paralización".

Tras considerar que "nunca ha habido un Gobierno tan pésimo en 34 años de autonomía" en Castilla-La Mancha, ha apuntado que estas amenazas de adelantar la cita con las urnas se justifica "por su situación de crisis" y "para que no se mueva nadie" para hacer frente a García-Page en el PSOE castellano-manchego.

"El PSOE está dividido, fracturado y manga por hombro. Un Gobierno está para gobernar, no para resolver líos internos, sino para gobernar y resolver los problemas y dar solución a las preocupaciones", ha afirmado.

ACERCAMIENTO A SÁNCHEZ

Por otro lado, ha hecho alusión a las palabras de García-Page, que este fin de semana en Guadalajara afirmaba que se iba a "dejar la piel" para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno.

Para Guarinos, estas palabras "quieren decir que Page se ha podemizado definitivamente". "Tanta proximidad significa que Page está pactando ya los próximos presupuestos, y si no, ya verán como todas estas amenazas servirá para que se aprueben", ha dicho.

"No tenemos inconveniente en que se convoquen elecciones. Vamos a las urnas ya mismo, que hable el pueblo, los funcionarios públicos o los agricultores ecológicos", ha señalado.

Para la dirigente 'popular', con estos movimientos "se demuestra que Page sólo tiene una ideología, que es la de su sillón, y es capaz de cualquier cosa para defenderlo".

"SUSPENSO ROTUNDO"

En respuesta a las palabras del portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, que ha calificado con un ocho la nota del Ejecutivo regional a mitad de legislatura, ha repasado algunos de los "incumplimientos" en todas las materias de gestión, a las que ha otorgado una calificación de "muy deficiente".

Ha enumerado "recortes sanitarios" como en el caso del centro de salud de Hita, "donde se va a recortar un 33% el número de días que va a dejar de ir el médico"; ha recordado el problema de la plaga de conejos en La Mancha; y ha reparado en las obras del hospital de Toledo, "que no se retomaron hasta un año después de anunciarlas". Como más incumplimientos, ha vaticinado que "no se van a terminar los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Albacete".

También ha querido criticar a la acción del Gobierno indicando que "no ha movido ni un dedo" para evitar el cierre de la empresa Sada en Lominchar, que ha acabado con 140 empleos, "y no se ha movido ni un dedo".

Ana Guarinos ha avanzado además que cuando se conozca la ejecución presupuestaria al cierre de 2016, "va a ser tan mala que todo el Gobierno va a tener que dimitir".

En este punto, ha alertado de que "se han gastado 30 millones de euros menos en Dependencia" mientras al Gobierno "no le tiembla el pulso en gastarlo en asesores y despilfarrar".

En materia de Hacienda y Administraciones Públicas, ha vuelto a retomar las críticas por "el incumplimiento de la ley" del consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, "que está tardando en entregar la documentación" de su paso de la gestión pública a la empresa privada en sólo 7 meses.

En Educación, "éste será el primer Gobierno que cierre dos colegios públicos"; sobre Fomento y la Vicepresidencia del Gobierno, "no pasaría nada si se cerraran" ya que "están paralizadas" o dándoles un uso de "recolocación para afines al PSOE".

Como diputada guadalajareña, ha terminado su intervención hablando de "incumplimientos" en su provincial "con unas obras en el hospital paralizadas, yendo por la puerta de atrás cada vez que va porque no se atreve a entrar por la puerta de delante".

"Tiene paralizado el parking del hospital en el que además va a cobrar; el Plan Estratégico del Corredor del Henares no está; sigue sin llegar el campus universitario; y es permanente el maltrato que está haciendo con los ciudadanos de la provincia de Guadalajara", ha manifestado. "No le voy a consentir que falte al respeto a los guadalajareños. Si no votan al PSOE, Emiliano García-Page se tendrá que preguntar por qué no, pero no puede insultar a sus ciudadanos", ha enfatizado, haciéndose eco de unas palabras del presidente, quien según publicaciones recientes "ha dicho en Guadalajara que su gente es áspera y difícil".

AGUA

Preguntada por la situación de Entrepeñas y Buendía, ha dicho que "este Gobierno no ha aportado ni un sólo hectómetro de agua", por lo que ha pedido que "se ponga a trabajar".

En su opinión, la falta de conexión entre los embalses de Alcorlo y Beleña sigue sin llevarse a cabo, algo que "ayudará a agricultores e industrias".

En la misma línea, "sólo con el PP se ha garantizado agua, jamás con el PSOE ha habido una garantía". "Llevan 30 años gobernando, creo que ya podrían haber hecho algo más".