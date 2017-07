IU denuncia el cierre de líneas de autobús en algunos municipios a partir del próximo lunes

Lunes, 3 julio 2017

provincia de cuenca

Cuenca | ELDIAdigital.es

"El Ministerio sigue sin licitar unas líneas que necesitan de una aportación para mantenerlas. No podemos salir diciendo cada día que vamos a luchar contra la despoblación si quitamos los únicos elementos que pueden estar frenándola", ha indicado en nota de prensa IU.

"Cierran escuelas, reducen servicios médicos en el medio rural, no hay empleo ni se fomenta y, a partir de ahora, no hay manera de salir de allí si no te sacan. ¿De verdad quieren acabar con la despoblación? Lo dudamos", han alegrado desde la federación de izquierdas, que ha asegurado que seguirá denunciando esta situación y promoviendo el debate en los Ayuntamientos para mostrar su oposición a esta cuestión.

De la misma manera, IU ha añadido que va a estudiar otras acciones que puedan revertir la situación y ha pedido a todos los partidos de todos los municipios que se inicien posicionamientos políticos y recogidas del malestar para "salvar a la provincia".