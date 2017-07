Melchor: "Para nosotros no existe el fracaso"

Lunes, 3 julio 2017

aguas de alcázar

Ciudad Real | El Dia

En este momento, hay tres opciones posibles por la vía judicial y no descarta llevarlas a cabo.

Melchor ha desgranado el transcurso del proceso que se está desarrollando para conseguir la remunicipalización y en este sentido, ha recordado que solicitaron la aplicación de medidas cautelares para que se paralizase el procedimiento, "apoyándonos en el Contencioso que habíamos presentado sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los concejales, y se nos desestimó". Ese recurso se apeló y "se nos desestimó".

Sobre el propio pleno de adjudicación se presentó una demandad desde el PSOE, entonces en la oposición, y "fue también desestimada". La demanda fue apelada al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha y sus argumentos fueron apoyados por el actual Gobierno Municipal, y ahora están a la espera de su resolución.

Es de reseñar que la Mesa del Agua de Alcázar de San Juan valoró el pasado 26 de junio las diferentes opciones que se plantearon para continuar con el proceso de remunicipalización, después que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha dictaminara la anulabilidad de la adjudicación a Aqualia de Aguas de Alcázar.

Melchor ha indicado que además del equipo de Gobierno, otros grupos han corrido la misma suerte. En este sentido, ha subrayado que el portavoz de EQUO "presentó una denuncia ante la Fiscalía y ésta se la archivó". A pesar de todo ello, la alcaldesa ha insistido en que "en nuestro vocabulario no existe la palabra fracaso, si no, en noviembre de 2013, primera vez que nos desestimaron un recurso, nos hubiésemos parado". Por el contrario "seguimos del lado del sí se puede. No nos hemos rendido nunca y no nos vamos a rendir ahora".

Para ello, ha anunciado que seguirán trabajando junto "al bando que quiere la remunicipalización", formado por el Gobierno y todos los grupos de la oposición, a excepción del PP, y confiando en el criterio de los profesionales que les asesoran, entre los que se encuentran funcionarios, despachos de abogados y la Fundación Nueva Cultura del Agua, propuesta por Equo y la Plataforma del Agua, aunque en este caso estudiarán si continuarán o no con ellos.

La alcaldesa alcazareña ha ratificado que en ningún momento "se está mintiendo sobre el proceso" y ha reconocido que "es cierto que se puede decir que hemos pecado de optimistas, yo personalmente tenía muchísimas esperanzas en que el dictamen del Consultivo fuese sobre esa nulidad que habíamos solicitado del pleno de adjudicación de Aguas, y con esa nulidad hubiéramos podido comenzar el procedimiento de liquidación de la empresa mixta en este año 2017". Sin embargo, en este momento sólo cabe la posibilidad de estudiar las vías jurídicas para seguir avanzando.

Melchor considera que existen dos bandos, "el que vendió Aguas de Alcázar, el PP, y todos los demás que seguimos trabajando para la remunicipalización" y ha manifestado que "Aguas es un asunto sobre el que decidimos sólo en Alcázar", y el equipo de Gobierno "siempre ha tenido la voluntad de trabajar en este proceso junto a sus vecinos", como prueba la existencia de la Mesa del Agua con representación de toda la sociedad, a lo que se suma la Comisión de Investigación que preside el concejal de Equo, Juan Garrido por delegación de Alcaldía. "Lo que está claro es que para que sea posible trabajar juntos es necesaria la confianza mutua", ha aseverado.

Las tres posibilidades que se abren ahora pasan por esperar el fallo del TSJCM ante la apelación presentada por el PSOE al pleno de adjudicación de Aguas de Alcázar, "y esperamos que el fallo sea favorable y en ese momento comenzaremos el proceso de liquidación de la empresa".

Otra opción es recurrir el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y la tercera, es presentar una demanda en el Contencioso Administrativo por "la lesividad que se produjo al pueblo de Alcázar de San Juan en el momento en el que el PP vendió Aguas de Alcázar".

En este momento se está barajando la vía contencioso administrativa, aunque "no es fácil este procedimiento, es un David contra Goliat, pero no descartamos la posibilidad de vencer", porque "para nosotros no existe la palabra fracaso. Seguimos del lado de sí se puede y seguiremos luchando hasta que lo consigamos", ha concluido.