MARA BARROS nuevo videoclip INOCENTES a dúo con El Kanka.

Lunes, 3 julio 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

En palabras de la propia Mara: “Una hermosa canción de Keru Sánchez que canturreaba tímidamente en casa y que me conquistó desde el primer acorde. Decidí quedármela y ofrecérsela a los mecenas como bonus track no incluido en el disco. El éxito de esta canción en los conciertos de presentación fue tal que decidimos grabarla más producida y a dúo para sacarla como sencillo”.

Artista onubense cuya carrera profesional está vinculada a Joaquín Sabina desde 2009. Ha participado en la grabación de sus últimos álbumes y en sus giras desde entonces. Actualmente compagina estas labores con las de promoción y de presentación de Por motivos personales, su nuevo proyecto propio.

"Inocentes" es una de esas canciones emocionantes y de rara belleza, un traje a medida que ha compuesto Keru Sánchez para ser interpretado a dúo por Mara Barros y El Kanka. Una canción que no puedes dejar de escuchar y que no dejará a nadie indiferente. El Kanka es uno de los artistas del momento, que con tan sólo 3 álbumes se ha convertido en el cantautor que más veces cuelga el cartel de no hay entradas en sus conciertos. En esta canción con Mara Barros sus voces brillan como nunca fruto de la química que hay entre ellos y que crea esa emoción que podrás disfrutar desde la primera escucha.

Esta canción aunque no forma parte del segundo álbum de Mara Barros, profundiza en el camino emprendido en Por motivos personales. Un álbum producido por Borja Montenegro y en él que hay grandes composiciones de Txetxu Altube, Jorge Marazu, el gaditano Antonio Martínez Ares, El Kanka, Keru Sánchez, el dúo Antílopez, Vicky Gastelo, Pancho Varona y el propio Joaquín Sabina, que además de cantar una de las canciones a dúo con Mara, es el autor de la ilustración de portada.

Presentaciones ‘Por Motivos Personales’

21 de julio . MADRID. Sala GALILEO GALILEI. 21h.



31 de agosto. HUELVA . Gran Teatro de Huelva.