El FSD Puertollano tendrá esta campaña cedido a una de las promesas del Gran Canaria

Martes, 4 julio 2017

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 08:50 |

El FSD Puertollano confirmaba este lunes una nueva incorporación, que llega cedido al conjunto manchego, un joven jugador con proyección que llega desde la 1ª División y que estará al inicio de la pretemporada a las órdenes de Marlon Velasco y que vendrá a reforzar la parte de arriba del conjunto manchego. El jugador se unirá a Miki Soler, Raúl Ceni y Javi Rangel, nuevos en la plantilla rojilla y los renovados Nano, Dani Colorado, Barranquero, Manu Orellana, Joaki y Lluc.

Se trata de Fernando Dos Santos Sousa, "Fernando" ala-pívot de 22 años (21-02-95), nacido en Astorga (León) con doble nacionalidad hispano-brasileña y que llega desde el Gran Canaria F.S. donde disputó 3 partidos en la 1ª categoría del fútbol sala nacional y que llega cedido por el equipo de Las Palmas. Fernando es un potente jugador que tiene la portería rival entre ceja y ceja, siendo principalmente un jugador de equipo.

Puestos al habla con Fernando, el nuevo jugador rojillo nos comentaba lo siguiente referente a su fichaje por los manchegos: "Suso Méndez me propuso la opción de salir cedido para seguir creciendo como jugador y me contó que el equipo que más interés había mostrado en mí había sido FSD Puertollano-Deportes Zeus y que era una buena opción para seguir progresando en este deporte tan exigente como es el fútbol sala. Me lo pensé, lo hablé con la familia y aquí estoy dispuesto a darlo todo por estos colores para intentar cumplir los objetivos que nos marquen desde la directiva y darle muchas alegrías a mi nueva afición".